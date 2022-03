Con pCloud invita i tuoi amici e vinci 500GB Premium a vita

Vuoi tentare la fortuna e provare a vincere 500GB di spazio di archiviazione cloud a vita gratis? Grazie al programma “Invita amici” di pCloud è possibile. Per partecipare basta creare un account gratuito sul sito ufficiale del provider e invitare tutti i propri amici a fare lo stesso utilizzando un apposito link unico. Ogni invito riuscito ti permetterà di ottenere 1GB di spazio gratis (fino ad un massimo di 10GB) e di aumentare le tue possibilità di vincere di 1 punto. In palio per un utente scelto casualmente c’è un upgrade gratuito al piano Lifetime da 500GB di spazio! Se invece preferisci acquistare direttamente, sia il piano Premium 500GB che il Premium Plus 2TB – entrambi a vita, ovvero tuoi per sempre – sono in sconto fino al 65%, pari rispettivamente a 175 euro e 350 euro.

Perché scegliere pCloud? Oltre, ovviamente, al programma “Invita un amico”, sono tanti i vantaggi offerti dal servizio. Primo fra tutti la convenienza di prezzo, ma anche l’ottima qualità e le tante funzioni sono un plus non indifferente. Ecco una panoramica delle più interessanti.

Accesso e sincronizzazione – pCloud si integra perfettamente con qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet o PC, i tuoi file saranno sempre sincronizzati in tempo reale, per avere sempre tutto a portata di mano.

– pCloud si integra perfettamente con qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet o PC, i tuoi file saranno sempre sincronizzati in tempo reale, per avere sempre tutto a portata di mano. Condivisione – Sono presenti svariate opzioni di condivisione. Link, richieste file, cartelle condivise e branding dei link condivisi, dei quali è possibile monitorarne tutte le statistiche.

– Sono presenti svariate opzioni di condivisione. Link, richieste file, cartelle condivise e branding dei link condivisi, dei quali è possibile monitorarne tutte le statistiche. Media e fruibilità – Lo spazio cloud offre un media player integrato che permette di riprodurre canzoni o video caricati direttamente sulla piattaforma.

– Lo spazio cloud offre un media player integrato che permette di riprodurre canzoni o video caricati direttamente sulla piattaforma. Backup – Ovviamente non manca la funzione di backup, compatibile anche con servizi di terze parti come Dropbox, Facebook e Google Drive.

– Ovviamente non manca la funzione di backup, compatibile anche con servizi di terze parti come Dropbox, Facebook e Google Drive. Gestione File – Controllo completo su ogni singolo dato caricato. Potrai recuperare versioni precedenti (fino a 30 giorni), caricare da remoto incollando l’URL e visualizzare le anteprime, anche dei documenti, direttamente online.

– Controllo completo su ogni singolo dato caricato. Potrai recuperare versioni precedenti (fino a 30 giorni), caricare da remoto incollando l’URL e visualizzare le anteprime, anche dei documenti, direttamente online. Sicurezza – pCloud utilizza il protocollo TLS/SSL nel momento in cui le informazioni vengono trasferite dal dispositivo al server.

Che tu voglia tentare la fortuna oppure acquistare un piano tutto per te, pCloud è la soluzione perfetta se sei alla ricerca di uno spazio di archiviazione cloud sicuro, multifunzione e soprattutto senza abbonamenti. A questo link potrai vedere tutti i piani Lifetime disponibili – attualmente in promozione con sconti fino al 65% – e le caratteristiche del servizio. Se invece vuoi provare a vincere 500 GB di spazio a vita gratis, allora dovrai iscriverti e invitare i tuoi amici a fare altrettanto.

