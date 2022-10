Con quest’app si rispariamo soldi: tutti la stanno scaricando

La parola cashback prese piede durante il governo Conte e ora fa parte del nostro lessico. Letteralmente significa “soldi indietro” e si riferisce a determinate procedure di sconto a cui i clienti possono accedere tramite app se acquistano determinati prodotti online.

In mezzo a quest’oceano di cashback sparsi in tutti i segmenti di mercato, un consumatore deve essere attento a scegliere.

È qui che inserisce Woolsocks, un’applicazione gratuita per tenere al primo posto tutti gli acquisti, consentendo agli utenti di spendere saggiamente i propri soldi, aumentando così i propri risparmi.

App Woolsocks: ecco dove scaricarla

Il download dell’app Woolsocks può essere fatto accedendo a questa pagina. All’interno ci sarà un codice QR da scannerizzare, a cui farà seguito la procedura di registrazione, da completare in un paio di minuti.

L’applicazione consente di collegare tutte le banche europee principali, così come i movimenti dei conti bancari, che vengono raggruppati in automatico in categorie.

Gli utenti possono vedere quanto spendono ogni mese per generi alimentari, acquisti online e hobby. Non ci sono più quelle inutili prove di 7 giorni che, alla fine, non fanno altro che bruciare inutilmente denaro.

Woolstock consente agli utenti con un solo clic l’identificazione prima e la cancellazione poi degli abbonamenti che potrebbe aver scordato, tipo quelli ai servizi streaming.

Inoltre, molti di quelli che stanno utilizzando attualmente l’applicazione affermano che è una delle migliori per il cashback, poiché è in grado di garantire fino al 4% su circa 35.000 store.

Ad esempio, se l’applicazione viene utilizzata, si può ottenere indietro lo 0,5% dei soldi spesi per gli acquisti al LIDL, il 2% di sconto da capitalizzare negli Store della Nike, a cui si aggiunge il 4% di cashback su Starbucks.

A livello di sicurezza, l’applicazione di Woolsocks è una garanzia. Dati e informazioni personali vengono protetti dall’autenticazione a 2 fattori, dall’autenticazione reciproca e dal cloud computing.

Ma c’è di più: registrandosi ora ai nuovi iscritti verrà rilasciata una Gift Card da 25 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.