Con questo gadget apri qualsiasi porta: ADDIO virus e batteri

La prima cosa che ti insegnano da bambino, è di lavare bene le mani dopo essere usciti. D’altronde è scientificamente provato che passamano, maniglie, tastiere e tutto ciò che è di pubblico utilizzo sono un ambiente ideale per virus e batteri. Sfortunatamente gli ultimi avvenimenti ci hanno dato un’ulteriore dimostrazione. Se però ti dicessi che con meno di 1 euro puoi aprire una porta senza neanche toccare la maniglia? Ecco perché oggi ti suggeriamo l’acquisto dell’Aprirporta di Mobi Lock, uno strumento decisamente economico, indispensabile per mantenere la massima igiene fuori casa.

Apriporta senza contatto Mobi Lock: caratteristiche tecniche

Si tratta di un gadget piuttosto essenziale: un piccolo portachiavi strutturato per svolgere le azioni quotidiane più comuni, evitando però qualsiasi contatto diretto. Il design a gancio, infatti, permette di afferrare qualsiasi tipo di maniglia in maniera salda, così da poter aprire la porta con la massima semplicità, ma senza toccarla. Una soluzione perfetta considerando che non è raro grattarsi il naso o gli occhi, senza aver preventivamente lavato le mani. Si tratta di azioni meccaniche, che vengono svolte in maniera del tutto automatica, ma che possono determinare spiacevoli incidenti.

Esistono, tuttavia, altre situazioni in cui il contatto diretto può sembrare indispensabile, come digitare il PIN sulla tastiera di un ATM o di un POS durante lo shopping. Anche in questo caso, però, potrai evitare qualsiasi contatto grazie alla soluzione di Mobi Lock. All’estremità, infatti, è presente uno Stylus Tip rivestito in gomma che consente la pressione di qualsiasi pulsante senza toccarlo. Questo inoltre è compatibile con i display touch screen, in modo da poter essere utilizzato in qualsiasi occasione, ad esempio per firmare l’avvenuta consegna sul palmare dei corrieri. Insomma, si tratta di un gadget molto semplice nella sostanza, ma che potrebbe rivelarsi decisamente utile in centinaia di occasioni.

L’Apriporta è disponibile in una confezione da 3 pezzi su Amazon a soli 1,99 euro, meno di 1 euro l'uno, un prezzo semplicemente irrisorio per un oggetto che, talvolta, potrebbe rivelarsi fondamentale.