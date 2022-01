Con questo kit Logitech hai tastiera e mouse wireless

Se vuoi cambiare radicalmente la tua postazione PC perché non opti per acquistare due periferiche wireless? Grazie alla promozione in corso su Amazon questo kit di Logitech è un vero successo assicurato. Conta che con appena 33,99€ risolvi tutti i tuoi problemi e finalmente ottieni una marcia in più in tutto e per tutto. Con un'estetica elegante, è un affare che non puoi perdere di vista.

Ti faccio sapere che, inoltre, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con Prime quindi cos'altro stai aspettando?

Logitech colpisce ancora: kit con mouse e tastiera a pochi euro

Tra le migliori tastiere sul mercato quelle di Logitech non possono che essere presenti. Per tale motivo ti sto consigliando questo kit che sicuramente ti offrirà veramente pane per i tuoi denti. Disponibile in colorazione bianca lo abbini sia a sistemi Windows che Chromebook in un solo passo. Infatti si collega ai dispositivi sfruttando un singolo micro ricevitore USB che non ha bisogno di alcuna installazione. Ciò significa che una volta che lo inserisci, il tutto diventa istantaneamente funzionante.

La tastiera ha un design compatto ma non ti fa scendere a compromessi. Il layout QWERTY italiano ti fa digitare velocemente e il tastierino numerico rende le altre operazioni ancora più funzionali. Non mancano i tasti funzione così come i comandi rapidi. Il mouse, invece, è molto semplice ma io la amerei a prescindere dal momento che con il suo design è ambidestro.

Entrambi i dispositivi funzionano grazie a delle semplicissime batterie che stai tranquillo, ti garantiscono mesi e mesi di autonomia.

Acquista subito il tuo kit Logitech con mouse e tastiera su Amazon a soli 33,99€. Con Prime ricevi il tutto a casa in uno o due giorni.