Con Ring Fit Adventure torni in forma giocando: chicca Nintendo Switch

Con Ring Fit Adventure ti alleni mentre giochi: modalità storia e modalità scheda per fare esercizio fisico e bruciare tutte le feste di Natale.
Tecnologia
Le feste ti preoccupano? Torna in forma giocando grazie a Ring Fit Adventure. Se hai a disposizione una Nintendo Switch, questo gioco è quello che fa al caso tuo. Con tutto incluso all’interno della confezione, puoi muoverti e fare esercizio fisico in modo consistente. Approfitta della confezione completa su Amazone portala a casa a soli 99,90 euro. 

Ring Fit Adventure è un modo intelligente di rimetterti in forma. Se la palestra non ti fa sentire a tuo agio o vuoi allenarti a casa per altri motivi, con questo gioco hai quello che ti occorre. Potrebbe sembrarti una sciocchezza ma ti invito a provarlo e… a tenere vicino a te un asciugamano perché suderai come se fosse pieno agosto! Infatti questo set è sensazionale. All’interno trovi la cartuccia del gioco ma anche il Ring Con e una fascia per la gamba. Il cerchio altro non è che un famosissimo strumento che si utilizza già a Pilates ma è rinnovato. Questo perché al suo interno ci si inserisce uno dei tuoi JoyCon e viene registrata la forza utilizzata per farti allenare a tutto ritmo. Sopra, inoltre, è integrato un rilevatore che monitora la frequenza cardiaca al termine di ogni allenamento.

Avvia il gioco e inizia subito ad allenarti. Puoi scegliere la modalità storia con cui dovrai correre e fare esercizi oppure la modalità scheda che ti permette di scegliere tra migliaia di esercizi diversi. Concentrati su postura, yoga, schiena, braccia, gambe o addominali e dai il meglio di te. Sembra sciocco, ma con la scusa di proseguire la storia, sconfiggere i nemici e andare avanti con il percorso, ti ritroverai a fare 20/30 minuti di sport ogni giorno in modo consistente.

Collegati subito su Amazon per acquistare il tuo Ring Fit Adventure a soli 99,90 euro e portarlo a casa in tempo per riprenderti dalle feste in arrivo!

Pubblicato il 23 dic 2025

