Con SelfyConto vincoli anche 100€ e hai il 4% annuo lordo

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum pensato per valorizzare il tuo tempo e che adesso ti offre anche un grande vantaggio. Accreditando il tuo stipendio puoi avere infatti il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi: e non devi cominciare con grandi importi perché puoi bloccare anche “solo” 100 euro.

Oltre a questo, puoi contare sui vantaggi di una banca completa a portata di tap, la sicurezza di un indice di solidità pari al 20,7% e, se hai meno di 30 anni, un canone di tenuta conto zero. Il canone è gratis comunque per tutti per il primo anno.

SelfyConto: il conto corrente online che valorizza il tuo tempo

SelfyConto è stato pensato per permetterti di pagare, investire e gestire il tuo denaro in maniera facile e veloce. Per il primo anno, il canone di tenuta conto è gratuito e resta a zero se hai meno di 30 anni.

Puoi contare inoltre su una carta di debito gratuita con cui effettuare prelevi senza costi aggiuntivi in area Euro. L’app Mediolanum ti permette, con uno swipe, di accedere a tutti i servizi bancari direttamente dal tuo smartphone dal quale potrai completare le principali operazioni bancarie in modo totalmente gratuito come bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

In più, appunto, se lo apri adesso hai la garanzia del 4% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi partendo anche da un piccolo importo di 100 euro. Per maggiori informazioni e per cominciare subito ti consigliamo di visitare la pagina ufficiale.

