Con soli 99€ puoi avere le cuffie Sennheiser ACCENTUM Special Edition

Ascoltare musica quando sei a casa, a lavoro, in palestra o in viaggio con una qualità del suono eccellente, cancellazione del rumore di livello premium e un’autonomia senza precedenti: ecco perché le Sennheiser ACCENTUM Special Edition sono la scelta perfetta. Ora le puoi trovare su Amazon con il 41% di sconto approfittando delle ultime Offerte di Primavera.

3 ragioni per scegliere Sennheiser ACCENTUM Special Edition

Audio premium Sennheiser

Cancellazione attiva del rumore ibrida

Autonomia straordinaria

Il suono migliore possibile ovunque ti trovi

Ciò che rende le Sennheiser ACCENTUM Special Edition tra le migliori cuffie Bluetooth è l’insieme di tecnologie in grado di restituire in ogni occasione il miglior audio possibile. Grazie infatti all’audio stereo HD con precisione ingegneristica, le modalità personalizzabili e l’equalizzatore a 5 bande si ha un suono immersivo come pochi altri per questa tipologia di cuffie over-ear.

Inoltre le Sennheiser ACCENTUM Special Edition le puoi usare in qualsiasi contesto: al lavoro, a casa o quando sei in giro non avrai alcun tipo di disturbo. Queste cuffie, infatti, integrano una tecnologia di cancellazione del rumore ibrida che riesce a farti ascoltare la musica con un’ottima qualità e precisione ma senza isolarti completamente dall’ambiente circostante.

Con le Sennheiser ACCENTUM Special Edition puoi contare su 50 ore di autonomia e una ricarica rapida che con soli 10 minuti ti permette di utilizzarle per altre 5 ore di riproduzione. Il tempo di una sosta al bar o a un fast food e sei pronto per ripartire con le tue cuffie e la miglior esperienza d’ascolto possibile.

Ideale per chi…

Vuole un audio di alta qualità per musica, chiamate e gaming senza interferenze

Cerca cuffie con ANC e lunga durata per viaggi, lavoro o relax

Ha bisogno di massima versatilità grazie al dongle Bluetooth con adattatore USB-A/USB-C

Un prodotto di questo livello è solitamente in vendita a un prezzo molto più alto che rende lo sconto del 41% delle Offerte di Primavera di Amazon una vera opportunità di risparmio.