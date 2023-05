Con SurfShark puoi dire addio ai pop-up fastidiosi

Esistono poche cose fastidiose come essere interrotti durante la navigazione online. Sfortunatamente, non sono rari i casi in cui ciò avviene.

Le finestre pop-up moleste, infatti, non sono una novità: a meno che queste non vengano bloccate, possono rendere la visita di un sito una vera e propria tortura.

Se fino a qualche anno fa i pop-up influenzavano negativamente la connessione, oggi restano comunque un ostacolo non da poco. I plugin gratuiti, molto spesso, si rivelano limitati in tal senso.

Esistono però strumenti specifici, alquanto raffinati, in grado di fermare una volta per tutte le fastidiose finestre. Stiamo parlando di Surfshark che, oltre ad essere una delle VPN più apprezzate, offre la soluzione definitiva a questo problema.

Con Surfshark proteggi la tua privacy e dici stop ai pop-up fastidiosi

Surfshark non necessita di particolari presentazioni. Si tratta di una delle Virtual Private Network più diffuse e affidabili.

Tra i motivi del suo successo, vi sono diverse utility aggiuntive che differenziano tale piattaforma dalla nutrita concorrenza.

Il sistema di blocco pop-up è, senza ombra di dubbio, uno dei principali fattori del suo successo. Questa piacevole aggiunta, poi, viene completata dall’Ad & malware blocker, altra funzionalità quasi del tutto inedita nel contesto delle VPN.

Ovviamente, poi, non vanno dimenticate la più classica protezione della privacy durante la navigazione online.

Per garantire il miglior servizio possibile in tal senso, Surfshark si affida a un’infrastruttura invidiabile: stiamo parlando di più di 3.200 server sparsi in 100 paesi. Ciò è utile sia nel contesto della sicurezza che sotto il punto di vista delle performance.

La seria politica no-log, poi, permette agli utenti di navigare con la consapevolezza dell’anonimato totale durante le proprie attività online.

Per quanto riguarda i costi, infine, è bene considerare che Surfshark al momento propone un’interessante promozione.

Stiamo parlando di uno sconto, valido per il piano biennale, pari all’82%.

Ciò si traduce in tutta la protezione di Surfshark per il prezzo di soli 2,30 euro al mese. Non solo: ai due anni di sottoscrizione, il provider ha deciso di aggiungere 2 mesi gratis di servizio.

