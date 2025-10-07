Con TotalAV antivirus+VPN per massima protezione e privacy, a solo 1,59€/mese

Non sono tanti i pacchetti di sicurezza online che offrono sia un antivirus di alto livello che una VPN illimitata. TotalAV rientra in questa élite, che insieme ai due servizi mette a disposizione anche altri strumenti aggiuntivi.

La cosa eccezionale è il prezzo: solo per poco, puoi avere il piano di un anno al prezzo di 1,59€ al mese grazie allo sconto dell’80%. E hai anche 30 giorni di rimborso. Detto ciò, esploriamo nel dettaglio le caratteristiche uniche di TotalAV.

Tutti i vantaggi di TotalAV

Prima di tutto, c’è TotalVPN, ovvero la VPN illimitata del servizio di TotalAV. Offre crittografia AES 256-bit, protocolli avanzati, kill switch e protezione contro le perdite DNS. L’accesso a Internet grazie a questo tool avviene in sicurezza, anche quando non si utilizza una rete sicura, come il WiFi di un hotel.

Da menzionare la rete di server di questa VPN: migliaia di unità sparse in oltre 90 Paesi. Grazie a queste, potrai sbloccare i contenuti limitati geograficamente. Basta scegliere un server di un altro Paese: sposterai così il tuo IP e potrai navigare senza alcun blocco o limitazione.

E poi c’è l’antivirus, che protegge in tempo reale da malware, trojan, tentativi di phishing e ransomware. Oltre a bloccare i cookie di tracciamento. Infine, nel pacchetto è presente anche un adblock: attivandolo, eliminerai le pubblicità invasive quando navigherai in Internet.

Tutto questo, lo ribadiamo, ora è in sconto dell’80% per un anno: il prezzo è di 19€ invece di 99€. Per maggiori dettagli basta andare sul sito di TotalAV .