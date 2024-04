Con un prestito personale online Prexta ottieni un buono e-commerce da 100 euro

Se sei alla ricerca di un prestito personale per consolidare debiti arretrati, ti segnaliamo la proposta di Prexta, società specializzata in prestiti e finanziamenti. La soluzione si chiama Prexta Compact, un prestito dai 3.000 ai 75.000 euro finalizzato al consolidamento dei debiti. In più, se richiedi almeno 10.000 euro entro il 30 aprile, puoi ottenere un buono e-commerce da 100 euro.

Di seguito i dettagli sull’iniziativa di Prexta (gruppo Mediolanum) e le istruzioni su come richiedere un prestito personale online tramite il sito ufficiale prexta.it.

Prexta Compact: richiedi almeno 10.000 euro, per te un buono e-commerce da 100 euro

L’operazione a premi “Promo prestito Prexta Compact” è valida fino al 30 aprile per i clienti che non hanno mai richiesto un finanziamento Prexta. Per ottenere il buono e-commerce del valore complessivo di 100 euro occorre richiedere un prestito minimo di 10.000 euro e pagare le prime due rate.

Un altro requisito da rispettare riguarda la tempistica di erogazione del prestito: per usufruire del buono è necessario che il prestito venga erogato entro il 31 maggio. In caso affermativo, si riceverà un codice sconto da usare sul noto e-commerce Amazon.

Il codice sconto del valore di 100 euro sarà inviato all’indirizzo e-mail indicato al momento della sottoscrizione dell’offerta. L’utente dovrà poi seguire in maniera dettagliata le istruzioni riportate da Amazon nell’area personale.

Per richiedere un prestito personale Prexta Compact è sufficiente collegarsi al modulo presente su questa pagina, compilare i campi vuoti, indicare la tipologia d’impiego e l’importo desiderato, per poi accettare i termini d’uso. Riceverai una risposta entro le 24 ore successive all’invio della richiesta.