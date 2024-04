Prestito da 10.000 Euro: Come Ottenerlo Online

Michelangelo Ricupati Pubblicato il 11 apr 2024

Ottenere un prestito da 10.000 euro (anche online) richiede un po’ di ricerca e pianificazione. In primo luogo vanno valutate le proprie esigenze finanziare, poi è utile un confronto delle opzioni disponibili e dei requisiti da rispettare.

In generale la procedura di richiesta via Internet è alla portata di tutti, in questa guida vedremo tutti i passaggi necessari per accedere a un prestito da 10.000 euro. Anche se è la prima volta che si fa una richiesta di questo tipo online, si vedrà che il processo non è affatto complicato.

La vera “sfida” è scegliere il prestito personale migliore, con interessi convenienti e rilascio immediato. Per questo esploreremo alcune delle opzioni disponibili, discuteremo delle diverse fonti di finanziamento, dei requisiti comuni richiesti dai prestatori online e dei documenti da preparare per completare la tua richiesta.

Richiedere un prestito da 10.000 euro online consente di risparmiare non solo sulle tempistiche di elaborazione, ma anche sulle spese di apertura e sui tassi di interesse, motivo per cui sono sempre più gettonati.

Chi fa prestiti da 10.000 euro online

Prima di addentrarci nei passaggi da seguire per la domanda, scopriamo chi fa prestiti da 10.000 euro online tra tutte le banche e gli istituti di credito. Scegliendo una di queste soluzioni non sarà necessario recarsi in filiale.

1. Younited Credit

Younited 4.8 💰 Importo massimo: 50.000€ 📈 TAN: 3,77% 📊 TAEG: minimo 4,99%, massimo 15,89% 📆 Durata minima e massima: da 6 a 84 mesi ⏲️ Tempi di erogazione: 24 ore con richiesta online 💸 Costi accessori: ❌ RICHIEDI SUBITO

Younited Credit consente di ottenere prestiti con TAN fisso dal 6,43% e TAEG dal 7,49%, con erogazioni in 24 o 48 ore e possibilità di richiedere i fondi senza una motivazione specifica.

2. Agos

Agos 4.6 💰 Importo massimo: 30.000€ 📈 TAN: 7,70% 📊 TAEG: massimo 11,90% 📆 Durata minima e massima: da 12 a 120 mesi ⏲️ Tempi di erogazione: 48 ore con richiesta online 💸 Costi accessori: imposta di bollo (16€) RICHIEDI SUBITO

Similmente a Younited, Agos offre prestiti personali fino a 30.000 euro e rimborsi fino a 120 mesi, con TAN da 7,50% e TAEG da 7,76%, erogando gli importi in appena 48 ore.

3. Compass

Compass 4.5 💰 Importo massimo: 30.000€ 📈 TAN: minimo 7,45%, massimo 13,89% 📊 TAEG: minimo 7,99%, massimo 15,70% 📆 Durata minima e massima: da 24 a 60 mesi ⏲️ Tempi di erogazione: 24 ore 💸 Costi accessori: spese di istruttoria, commissioni di incasso, imposta di bollo (16€) RICHIEDI SUBITO

Un prestito personale Compass ha durata massima di 120 mesi e TAN/TAEG 11,90%/13,39%, con la possibilità di ricevere l’accredito entro un massimo di 48 ore.

4. Supercredito

Supercredito 4.2 💰 Importo massimo: 75.000€ 📈 TAN: N/A 📊 TAEG: N/A 📆 Durata minima e massima: N/A ⏲️ Tempi di erogazione: immediato con richiesta online 💸 Costi accessori: N/A RICHIEDI SUBITO

Con Supercredito è possibile fare un prestito su richiesta con TAN a partire da 3,75% e TAEG da 6,61%, per un importo massimo di ben 75.000 euro e una durata di 120 mesi, con la possibilità di ottenere i fondi sia con garanzie che senza busta paga.

5. Prexta

Prexta 4.3 💰 Importo massimo: 30.000€ 📈 TAN: 10,90% 📊 TAEG: minimo 11,53% 📆 Durata minima e massima: da 12 a 120 mesi ⏲️ Tempi di erogazione: N/A 💸 Costi accessori: ❌ RICHIEDI SUBITO

Prexta permette di richiedere prestiti con TAN fisso 10,90% e TAEG 11,535%, con numerose soluzioni personalizzate e piccole rate da dilazionare fino a un massimo di 120 mesi.

Prima di effettuare una qualsiasi richiesta, è bene ricordare che i tassi di interesse possono variare molto frequentemente nel tempo anche a seconda degli andamenti e delle decisioni di politica monetaria prese dalla Banca Centrale Europea. Si consiglia di monitorare costantemente tutte le soluzioni.

6. MrFinan

Facendo una richiesta personalizzata, MrFinan consente di ottenere un prestito fino a 75.000€ con TAN dal 3,4% al 12,8% e TAEG dal 5,2% al 16,4%, con zero spese di apertura ed erogazione immediata del prestito;

Quanto mi costa un prestito da 10.000 euro?

È chiaro che il costo di un prestito sarà più alto rispetto all’effettiva richiesta di denaro, proprio a causa degli interessi applicati dalle varie banche.

Ecco una tabella riassuntiva dei costi totali che si potrebbero sostenere con un prestito da 10.000 online presso gli istituti sopracitati.

IMPORTO 10.000€ – DURATA 36 mesi TAN RATA TAEG TOTALE Younited 7,25% 309,92€ 8,05% 11.241€ Agos 7,70% 311,98€ 8,76% 11.350€ Supercredito N/A N/A N/A N/A Compass 11,90% 336,64€ 13,87% 12.136€ MrFinan 10,00% 322,67€ 10,00% 11.616€ Prexta 10,90% 329,90€ 11,53% 11.876€

Come ottenere un prestito da 10.000 euro

Adesso che abbiamo visto quali istituti erogano un prestito da 10.000 euro online facilmente e senza troppe complicazioni, cerchiamo di capire come fare per non incorrere in sorprese.

Prima di tutto, bisogna verificare le condizioni della compagnia scelta e i requisiti richiesti. Difatti, è necessario rispettare alcuni requisiti generici come il raggiungimento della maggiore età, la possibilità di fornire dei documenti d’identità validi e la capacità di rimborso.

Quest’ultima è una delle principali caratteristiche che le banche utilizzano per erogare il prestito, così da evitare di dare dei fondi a utenti che non sono in grado di restituirli.

Viene anche controllata la storia creditizia, ovvero la “reputazione” che ha il richiedente con altre banche in termini di pagamenti. Se si è stati etichettati come cattivi pagatori, infatti, richiedere un prestito da 10.000 euro risulterà sicuramente complicato.

Ecco come fare per avviare la richiesta:

recarsi sul sito dell’istituto di proprio interesse e selezionare “richiedi prestito”;

dell’istituto di proprio interesse e selezionare “richiedi prestito”; selezionare l’ importo , la durata e la motivazione, se richiesto;

, la durata e la motivazione, se richiesto; tenere a portata documenti d’identità , documenti reddituali e documenti bancari, come l’estratto conto e l’ IBAN sul quale accreditare i fondi;

, documenti reddituali e documenti bancari, come l’estratto conto e l’ sul quale accreditare i fondi; procedere con la richiesta e attendere la valutazione da parte della banca;

e attendere la da parte della banca; una volta approvata la richiesta, la banca confermerà il tutto e richiederà la firma del contratto;

la richiesta, la banca confermerà il tutto e richiederà la del contratto; una volta firmato il contratto, i fondi vengono erogati sul conto bancario indicato e, mensilmente, si procederà al rimborso della rata secondo le modalità selezionate.

Chiaramente, la procedura è valida sia per un prestito di 10.000 euro che di 30.000 o 50.000 euro.

Si può chiedere un prestito di 10.000 euro senza busta paga?

Molti utenti si chiedono se è possibile ottenere un prestito di 10.000 euro senza busta paga, visto che la maggior parte degli istituti chiede una certa stabilità economica. La risposta è affermativa in alcune situazioni.

Difatti, anche se non si ha una prova reddituale documentabile che attesta la propria capacità di rimborso, è possibile che l’istituto monetario valuti altre forme di garanzia.

Tra queste può rientrare la figura del garante, ovvero un individuo, spesso un familiare o parente stretto, che garantisce il rimborso per il richiedente. La banca, quindi, potrà chiedere al garante di saldare il debito in caso di mancato pagamento della rata.

Altre forme di garanzia possono essere i redditi provenienti da altre attività, come investimenti e immobili in affitto. Lo stesso vale per gli immobili o beni quali automobili e oggetti di valore, che possono essere pignorati in caso di mancato saldo del debito.

Chiedere un prestito di 10.000 euro senza busta paga può essere più complesso, in quanto non tutti gli istituti erogano questo tipo di servizi.

Conclusione

Come abbiamo visto, è possibile ottenere facilmente un prestito da 10.000 euro online senza eccessiva burocrazia, seguendo le classiche procedure di un prestito personale direttamente dai siti web degli istituti di credito.

Per trovare l’offerta più conveniente, è bene sapere che di tanto in tanto vengono lanciate campagne promozionali che offrono la possibilità di richiedere un prestito da 10.000 euro a tasso zero.

Se non ci sono offerte, basta confrontare le varie piattaforme e cercare di trovare il tasso più conveniente facendo una simulazione in base alle proprie esigenze, così da risparmiare sul costo finale dell’operazione.

Domande Frequenti sui Prestiti da 10.000 Euro Qual è l'importo massimo per un prestito? L’importo massimo per un prestito dipende dalla politica della banca o dell’istituto finanziario, nonché dalle proprie capacità di rimborso. In genere, i servizi di questo tipo consentono di ottenere fino a 75.000€. Chi fa un prestito di 10.000 euro in 120 mesi? La maggior parte degli istituti permette di ottenere prestiti da 10.000 euro da rimborsare entro 120 mesi, ovvero 10 anni. Tra questi rientrano società di rilievo come Younited Credit, Compass e Agos. Qual è la differenza tra prestito e mutuo? La differenza tra prestito e mutuo sta nel fatto che il prestito è di solito destinato a spese personali di vario tipo, mentre il mutuo è finalizzato esclusivamente all’acquisto di un immobile. Qual è il prestito più veloce? Le tempistiche di erogazione dei prestiti dipendono dall’istituto selezionato. In genere, un prestito di emergenza può richiedere un massimo di 24 ore, mentre i prestiti online vengono erogati quasi sempre entro 48 ore o, comunque, entro 72 ore dalla richiesta. Younited, ad esempio, valuta le richieste online in 24 ore.