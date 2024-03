Come Chiedere un Prestito Senza Busta Paga: Guida Pratica 2024

Michelangelo Ricupati Pubblicato il 21 mar 2024

In questa guida scoprirai come chiedere un prestito senza busta paga: alcuni istituti di credito propongono dei finanziamenti anche a chi non può dimostrare il proprio reddito come garanzia di poter sostenere il rimborso. Solitamente infatti questo documento è uno dei requisiti fondamentali per ottenere un prestito.

Per ottenere questo genere di finanziamento bisogna comunque rispettare alcune condizioni particolari per ottenere l’approvazione, come la presenza di un garante o una garanzia immobiliare.

I prestiti senza busta paga sono richiesti da chi è disoccupato, pensionato o studente o chi lavora come libero professionista. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Come chiedere un prestito senza busta paga

Prima di rispondere alla domanda “come richiedere un prestito senza busta paga?” bisogna sapere che, in ogni caso, bisognerà offrire una determinata forma di garanzia.

Il caso più comune è quello del garante. In poche parole, ci si avvale di una persona (spesso un familiare o un amico intimo) disposta a garantire il rimborso delle somme richieste in caso di mancato adempimento da parte del debitore.

Il garante, a sua volta, dovrà dimostrare la propria situazione finanziaria, che sarà esaminata dall’istituto di credito o la banca.

Un’altra opzione comune è la fideiussione, ovvero un impegno da parte di un garante o un’altra istituzione nel rimborso del prestito in caso di mancati adempimenti del richiedente. In questo caso, la banca avrà una garanzia maggiore, e può offrire anche un prestito senza busta paga al richiedente.

Chi, invece, non ha nessun garante, può ricorrere all’ipoteca, che consente di mettere in garanzia un bene immobile per avere un prestito senza busta paga. Il creditore, quindi, può vendere l’immobile per recuperare i fondi in caso di mancato pagamento da parte del debitore.

Per richiedere il prestito, chiaramente, bisogna fare richiesta all’istituto di proprio interesse, che si può riservare di approvare o meno la pratica.

Chi fa prestiti senza busta paga

Adesso che sappiamo in cosa consiste e come ottenere un prestito senza busta paga, bisogna capire quale istituto scegliere in base alla propria situazione. Per semplificare il processo, abbiamo selezionato le opzioni più valide con massima flessibilità e convenienza.

1. Agos

Agos 4.6 💰 Importo massimo: 30.000€ 📈 TAN: 7,70% 📊 TAEG: massimo 11,90% 📆 Durata minima e massima: da 12 a 120 mesi ⏲️ Tempi di erogazione: 48 ore con richiesta online 💸 Costi accessori: imposta di bollo (16€) RICHIEDI SUBITO

Agos è una società contattabile direttamente online che consente di richiedere un prestito senza busta paga fino a 30.000€, con un rimborso mensile massimo di 84 rate.

Come anticipato bisogna indicare un garante nella propria richiesta o dei beni immobili come forma alternativa di garanzia.

In particolare, bisogna tenere a portata di mano:

un documento d’identità valido;

d’identità valido; documenti reddituali , come la busta paga o, in alternativa, il Modello Unico per i lavoratori autonomi o il cedolino della pensione;

, come la busta paga o, in alternativa, il Modello Unico per i lavoratori autonomi o il cedolino della pensione; codice fiscale.

Il calcolo degli interessi e i costi associati variano in base alla richiesta. Ad esempio, un prestito da 2.000€ in 84 rate prevede un costo mensile di 32,69€ con TAN 9,51% e TAEG 9,93%.

Il vero punto di forza di Agos, però, sta nella velocità di erogazione, in quanto il prestito viene emesso entro 48 ore dall’approvazione.

2. Compass

Compass 4.5 💰 Importo massimo: 30.000€ 📈 TAN: minimo 7,45%, massimo 13,89% 📊 TAEG: minimo 7,99%, massimo 15,70% 📆 Durata minima e massima: da 24 a 60 mesi ⏲️ Tempi di erogazione: 24 ore 💸 Costi accessori: spese di istruttoria, commissioni di incasso, imposta di bollo (16€) RICHIEDI SUBITO

Minicredito Compass è una soluzione pensata per tutti coloro che non sanno come chiedere un prestito senza busta paga ma vogliono affidarsi ad una realtà solida, affidabile e flessibile.

La somma erogata è di 1.500€ per realizzare piccoli progetti in autonomia e senza sostenere spese eccessive.

La riserva di liquidità si ricostituisce automaticamente dopo il rimborso di ogni rata, con un costo fisso di 50€ o 100€ mensili a seconda del debito.

In quanto agli interessi, la soluzione prevede TAN fisso 16% e TAEG massimo del 21,05%. Per la richiesta, basta collegarsi al sito e indicare i propri dati anagrafici, tra cui carta di identità, codice fiscale, indirizzo di residenza, e-mail e numero di telefono.

3. MrFinan

Dato che non è facile capire dove fare un prestito senza busta paga, usare MrFinan per trovare la soluzione giusta può essere molto vantaggioso. La piattaforma, senza alcun costo aggiuntivo, permette infatti di comparare tutte le possibili soluzioni di prestito in base alla propria situazione.

Con un servizio 100% digitale, è possibile avviare una paratica in meno di 2 minuti, scegliendo tra soluzioni già approvate ed evitando di perdere tempo prezioso in procedure burocratiche.

I prestiti vanno da 100€ a 75.000€ con una durata minima di 61 giorni e massima di 84 giorni, con TAEG minimo annuo del 5,2%.

Chiaramente, maggiori saranno le garanzie maggiore sarà la facilità di ottenimento del prestito, soprattutto nel caso in cui si richiede un prestito senza busta paga.

I requisiti sono minimi, ovvero:

essere maggiorenni con residenza in Italia;

con residenza in Italia; avere uno stipendio o un garante economicamente stabile;

o un economicamente stabile; essere titolari di un conto corrente per l’accredito dell’importo.

4. Poste Italiane

Il prestito senza busta paga di Poste Italiane è disponibile per tutti i titolari di una carta prepagata PostePay Evolution, la soluzione si chiama Mini Prestiti Online.

Questa consente di ottenere 1.000€, 2.000€ o 3.000€ direttamente sulla propria carta in modo immediato, con una durata fissa di 23 mesi per il rimborso.

I richiedenti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 76 anni, la residenza in Italia e un reddito da lavoro e/o una pensione dimostrabile (personale o del garante). Inoltre, bisogna fornire un documento d’identità e il proprio codice fiscale per dimostrare la veridicità delle informazioni.

L’accredito avviene subito dopo l’approvazione, mentre l’addebito avviene in automatico su base mensile, sottraendo un importo fisso dalla PostePay Evolution con TAN/TAEG fissi 12,29% e 13,31%.

Come ottenere un prestito senza busta paga e senza garante

Come abbiamo visto, chi vuole ottenere un prestito senza busta paga ha sempre bisogno di un garanzia, che si tratti di un garante fisico o di un bene materiale come un immobile.

Tuttavia, a seconda della propria situazione, è possibile accedere a due tipi di finanziamenti particolari senza busta paga e senza garante: il prestito d’onore e il prestito a fondo perduto.

Prestito d’onore

Con prestito d’onore si indica un tipo di finanziamento speciale che viene erogato da istituti pubblici e/o privati a determinate tipologie di individui, come nel caso di giovani che stanno cercando il loro primo impiego o cittadini con alcune difficoltà economiche.

I tassi di interesse sono generalmente agevolati e le condizioni sono favorevoli se comparate con quelle dei prestiti personali e senza busta paga.

Per quanto riguarda i requisiti, bisogna consultare i siti ufficiali degli istituti e capire se è possibile richiedere un prestito di questo tipo, in quanto non si tratta di soluzioni sempre disponibili.

Per gli studenti ad esempio, oltre ai requisiti reddituali potrebbe essere richiesta un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, un voto di maturità di almeno 75/100 e un voto di laurea di almeno 100/110.

Prestiti a fondo perduto

Chi non sa come richiedere un prestito senza busta paga ma vuole avviare nuovi progetti, come nel caso delle start-up o di nuove realtà imprenditoriali, dovrebbe consultare i prestiti a fondo perduto.

Si tratta di finanziamenti erogati da enti pubblici, come regioni o comuni, nei confronti di individui e aziende con l’obiettivo di sviluppare alcuni settori tra cui quello economico, dell’istruzione e dell’innovazione.

La peculiarità di queste soluzioni è che non è richiesto il rimborso del capitale ricevuto, ma si può essere soggetti a vincoli specifici che permettono, in qualche modo, di ripagare il debito.

Nella maggior parte dei casi, i prestiti a fondo perduto sono destinati a imprenditori, studenti e start-up di determinati settori, e possono essere ottenuti senza busta paga e senza garante.

In questo caso sarà l’ente pubblico a valutare l’erogazione del prestito, stilando delle graduatorie e/o delle valutazioni di ogni singolo progetto.

Chi può richiedere un prestito senza busta paga

Abbiamo già spiegato che non tutti i soggetti possono richiedere un prestito senza busta paga. Per farlo, infatti, bisogna appartenere ad una certa categoria di individui.

Ecco un elenco riassuntivo dei principali profili che possono richiedere un prestito di questo tipo:

studenti;

casalinghe;

lavoratori autonomi;

disoccupati;

pensionati;

lavoratori irregolari, stagionali o precari;

imprenditori in fase di start-up.

In alcuni casi, anche un cattivo pagatore può richiedere un prestito senza busta paga, purché fornisca delle garanzie e venga valutato positivamente dall’istituto di credito selezionato.

Consigli per scegliere un prestito

Prima di chiedere un prestito senza busta paga, è sempre bene fare le giuste considerazioni e valutare tutti gli elementi fondamentali per selezionare l’offerta di prestito personale migliore in base alle proprie esigenze.

Ecco alcuni elementi cruciali da ponderare:

TAN e TAEG : sia il Tasso Annuo Nominale (TAN) che il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) rappresentano tutti i costi del prestito, incluse le spese aggiuntive come l’istruttoria, le assicurazioni obbligatorie e le commissioni;

: sia il Tasso Annuo Nominale (TAN) che il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) rappresentano tutti i costi del prestito, incluse le spese aggiuntive come l’istruttoria, le assicurazioni obbligatorie e le commissioni; importo del prestito : dato che parliamo di prestiti senza busta paga, è consigliabile richiedere un importo ragionevole senza sforare le proprie capacità economiche, così da evitare penali o impossibilità di estinguere il debito;

: dato che parliamo di prestiti senza busta paga, è consigliabile richiedere un importo ragionevole senza sforare le proprie capacità economiche, così da evitare penali o impossibilità di estinguere il debito; costi di istruttoria : in alcuni casi potrebbe essere prevista una spesa di istruttoria aggiuntiva al costo effettivo del prestito, anche se fortunatamente la maggior parte delle soluzioni online offre costi ridotti o azzerati;

: in alcuni casi potrebbe essere prevista una spesa di istruttoria aggiuntiva al costo effettivo del prestito, anche se fortunatamente la maggior parte delle soluzioni online offre costi ridotti o azzerati; modalità e tempistiche di richiesta: la facilità e la rapidità di erogazione del prestito possono fare la differenza, quindi è bene optare per una soluzione veloce, efficiente e possibilmente online, risparmiando tempo e fatica.

Considerando attentamente questi elementi e confrontando le diverse opzioni disponibili, è possibile trovare il miglior prestito senza busta paga per soddisfare le proprie esigenze.

Conclusione

Ora che abbiamo capito come chiedere un prestito senza busta paga, non resta che selezionare l’opzione migliore a seconda delle necessità.

Sottolineiamo nuovamente l’importanza di considerare le spese aggiuntive per il proprio progetto insieme ai costi effettivi del prestito, in quanto una valutazione sbagliata potrebbe portare a indebitarsi nuovamente finendo in un circolo molto rischioso.

Se, per esempio, vogliamo comprare un’auto, oltre alla rata del prestito andranno considerate spese accessorie come carburante, bollo, assicurazione e manutenzione del veicolo. Lo stesso vale per altri progetti come l’arredamento, un viaggio o la ristrutturazione di un immobile.

Domande Frequenti sui Prestiti senza Busta Paga Chi fa un prestito da 3000 euro senza garanzie? Alcune società come Poste Italiane permettono di accedere a prestiti di 3.000€ senza busta paga, come nel caso di Mini Prestiti Online, anche se bisogna avere almeno un garante. In alternativa, soluzioni come Compass offrono crediti fino a 1.500€ senza garanzie. I protestati possono chiedere un prestito senza busta paga? I clienti protestati possono avere molte difficoltà nell’ottenere un prestito senza busta paga, in quanto è un elemento essenziale per determinare la capacità di rimborso. Tuttavia, alcuni finanziamenti specifici possono permettere il prestito se vengono soddisfatti determinati requisiti o offrendo garanzie alternative.