Prestiti a Tasso Zero: Classifica e Come Richiederli

Michelangelo Ricupati Pubblicato il 12 apr 2024 - Aggiornato il 12 apr 2024

I prestiti personali a tasso zero sono un’ottima opportunità per coprire spese importanti, quali l’acquisto di elettrodomestici, di un’auto o l’esecuzione di lavori di manutenzione in casa propria.

Fortunatamente oggi esistono svariate soluzioni che consentono di richiedere un prestito online, evitando lunghe procedure burocratiche.

Ma come si ottiene un prestito personale a tasso zero nel 2024 e, soprattutto, quali sono le soluzioni migliori? Solitamente questo genere di prestiti sono proposti con delle promozioni in certi periodi dell’anno, in alternativa si può optare per finanziamenti o acquisti tramite “Buy Now Pay Later”.

In questa guida vedremo insieme come richiedere un prestito, con qualche piccolo accorgimento sulle soluzioni che propongono questo tipo di servizio.

Prestito a tasso zero: cos’è e come funziona

I prestiti personali a tasso zero sono una forma particolare di finanziamento per ottenere un credito da consumare e restituire in un secondo momento all’istituto emittente.

Solitamente, quando si effettuano prestiti personali o finanziamenti di qualsiasi tipo, vengono applicati un Tasso Annuo Nominale (TAN) e un Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Quelli che normalmente vengono chiamati interessi.

Questi consentono alla banca di ottenere un ritorno economico, applicando quindi una maggiorazione sul credito prestato all’utente. Se, ad esempio, chiediamo un prestito personale di 10.000€ con un TAN del 10%, il tasso annuo nominale applicato sarà di 1.000€, a cui aggiungere le spese di gestione che faranno salire l’importo da restituire.

Tuttavia oggi si trovano anche prestiti personali a tasso zero (senza interessi) grazie alle promozioni lanciate da numerosi istituti di credito, in particolare quelli online.

Il funzionamento è semplicissimo: l’utente chiede un importo in prestito e, al momento della restituzione, non viene applicato nessun tasso d’interesse.

Questo consente di ridurre il costo delle rate e, chiaramente, la spesa totale del prestito.

Chi fa prestiti a tasso zero

In merito ai prestiti personali a tasso zero, bisogna specificare che non esistono banche che applicano tassi azzerati in tutti i periodi dell’anno e a tutti i clienti.

Difatti, considerando la convenienza di questi servizi, gli istituti sono soliti lanciare delle campagne promozionali per attrarre nuovi clienti o aumentare il loro volume di affari invogliando all’acquisto.

Per beni come elettrodomestici (TV, computer, smartphone) si opta piuttosto per un finanziamento a tasso zero, che a differenza di un prestito viene erogato per l’acquisto di un prodotto specifico. In questi casi molti store come Euronics, Trony o Expert permettono ai clienti di finanziare il costo dei prodotti senza alcun tasso di interesse.

Lo stesso vale per le automobili acquistabili anche in questo caso con un finanziamento, ottenendo un tasso zero solo per un determinato bene.

Se si vuole ottenere un prestito personale a tasso zero (e non un finanziamento come quelli appena descritti), è bene monitorare sempre le promozioni di banche e istituti. Questo perché non è possibile sapere in anticipo quali applicheranno il tasso zero. Nel paragrafo successivo vedremo una panoramica dei migliori prestiti con i tassi più bassi e di chi li eroga.

Chi ha il tasso più basso per un prestito oggi

Ad oggi la soluzione migliore è quella di optare per prestiti personali a tasso zero online, più convenienti in termini economici (spesso vengono tagliate spese di gestione) e di comodità (si possono richiedere anche con uno smartphone).

Per la ricerca dei migliori prestiti personali a tasso zero si possono usare comparatori online o, più semplicemente, confrontare singolarmente le offerte proposte da tutti gli istituti di proprio interesse.

Ecco alcune delle soluzioni con i tassi più bassi per un prestito personale da 10.000€:

Younited Credit

Younited 4.8 💰 Importo massimo: 50.000€ 📈 TAN: 3,77% 📊 TAEG: minimo 4,99%, massimo 15,89% 📆 Durata minima e massima: da 6 a 84 mesi ⏲️ Tempi di erogazione: 24 ore con richiesta online 💸 Costi accessori: ❌ RICHIEDI SUBITO

Si tratta di un prestito personale da 10.000€ in 60 mesi erogato in tempi immediati online, con TAN fisso 6,43% e TAEG 7,49%, con costo totale dovuto di importo pari a €11.950 e rata mensile di €199,16, adatto sia a giovani sia a persone che non hanno garanzie.

Agos

Agos 4.6 💰 Importo massimo: 30.000€ 📈 TAN: 7,70% 📊 TAEG: massimo 11,90% 📆 Durata minima e massima: da 12 a 120 mesi ⏲️ Tempi di erogazione: 48 ore con richiesta online 💸 Costi accessori: imposta di bollo (16€) RICHIEDI SUBITO

Il prestito personale di Agos da 10.000€ è restituibile in 60 mesi con TAN fisso 7,50%, TAEG 7,76%, per un costo totale di €12.022 e rata mensile da €200,36, ottenibile direttamente online o in filiale tramite un operatore dedicato.

Compass

Compass 4.5 💰 Importo massimo: 30.000€ 📈 TAN: minimo 7,45%, massimo 13,89% 📊 TAEG: minimo 7,99%, massimo 15,70% 📆 Durata minima e massima: da 24 a 60 mesi ⏲️ Tempi di erogazione: 24 ore 💸 Costi accessori: spese di istruttoria, commissioni di incasso, imposta di bollo (16€) RICHIEDI SUBITO

Il prestito personale di Compass da €10.000 è in 60 mesi con TAN 11,90% TAEG 13,39%, per un costo totale di €13.534 e gestione interamente in filiale, con importo rata mensile di €225,27 ed erogazione in 24-48 ore.

Findomestic

In questo caso è un prestito personale da 10.000€ in 60 mesi con TAN 8,36% TAEG 8,68%, per un importo totale di €12.270 e rata da €204,50 al mese, ottenibile online o in filiale, anche senza busta paga e con erogazione in 24 ore.

Chiaramente, gli interessi possono variare in base all’andamento dei tassi di interesse stabiliti dalla Banca Centrale Europea, quindi è bene consultare qualsiasi banca o istituto prima di richiedere un prestito personale.

Inoltre, è sempre bene controllare eventuali promozioni per ottenere prestiti personali a tasso zero, come abbiamo già visto sopra.

Come si ottiene un prestito a tasso zero?

Ottenere un prestito a tasso zero è facile tanto quanto richiedere un qualsiasi prestito online. Prima di tutto, però, bisogna rispettare i requisiti richiesti.

In genere, le banche e gli istituti di credito richiedono le seguenti caratteristiche:

avere un minimo di 18 anni e un massimo di 70 anni, anche se alcune banche offrono prestiti per over 70;

e un massimo di 70 anni, anche se alcune banche offrono prestiti per over 70; avere un reddito dimostrabile (con busta paga) o una forma alternativa di garanzia;

(con busta paga) o una forma alternativa di garanzia; possedere un conto corrente bancario per l’accredito del prestito.

Inoltre, specificatamente per i prestiti personali a tasso zero, è possibile che gli istituti richiedano la presenza di un contratto a tempo indeterminato, così da assicurarsi una maggiore garanzia di rimborso.

Lo stesso vale per i cattivi pagatori, che non verrebbero accettati dalla maggior parte delle società presenti sul mercato.

Una volta soddisfatti i requisiti, basta recarsi sul sito dell’istituto di proprio interesse o in filiale, se disponibile, richiedere il prestito secondo le proprie necessità e attendere l’accredito sul conto bancario, che avviene in genere in 24 o 48 ore.

Conclusione

Abbiamo visto come i prestiti personali a tasso zero consentano di risparmiare sulla richiesta di un credito. Difatti, se pensiamo che quelli tradizionali hanno tassi che oscillano tra il 7% e il 13%, il risparmio è veramente notevole, soprattutto per importi elevati dilazionati in diversi anni.

Se un prestito da 10.000€ in 5 anni prevede un costo totale di quasi €12.000, infatti, un prestito di 20.000€ della stessa durata costerebbe quasi €24.000, con ben 4.000€ di interessi.

Quando non sono attive promozioni per prestiti a tasso zero si può contare sui finanziamenti (per l’acquisto di prodotti) o soluzioni che stanno prendendo piede negli ultimi anni come il Buy Now Pay Later: con questa opzione fornita da negozi fisici o online si può pagare a rate un qualsiasi bene senza interessi.

Domande Frequenti sui Prestito a Tasso Zero Cosa vuol dire TAN 0% e TAEG 0%? Quando si richiede un prestito, vengono presentati sia i costi del TAN che del TAEG. Il TAN rappresenta il Tasso Annuo Nominale, ovvero il tasso effettivo, mentre il TAEG, o Tasso Annuale Effettivo Globale, comprende anche i costi di gestione. Se entrambi sono allo 0%, vuol dire che il prestito non prevede costi aggiuntivi. Cosa significa finanziamento a tasso zero? Ottenere il tasso zero in un finanziamento significa poter comprare dei beni ottenendo un credito senza interessi. Ciò significa che, se si richiedono 10.000€ da pagare a rate, la somma complessiva delle rate sarà equivalente a 10.000€, cosa che non accade quando è presente un tasso di interesse di qualsiasi importo.