Con Veritas acquisti senza limiti: richiedila in 5 minuti

Sei alla ricerca di una soluzione smart e innovativa per inviare e ricevere denaro? Oggi parliamo di una soluzione pensata appositamente per gli utenti che vogliono gestire il proprio denaro in modo innovativo. Non a caso, la Carta Veritas nasce come carta prepagata che offre tantissima una liberà finanziaria e sicurezza.

Oggi puoi richiedere la tua carta Veritas MasterCard per spendere i tuoi soldi con piena libertà! La richiesta può essere fatta in completa autonomia accedendo alla pagina web dedicata in soli 5 minuti. Per te tantissimi vantaggi come una cifra fino a 120.000 euro di limite di spesa, una Mastercard Gold o Black e nessun tipo di collegamento con la tua banca.

Puoi ricaricare il tuo conto Veritas come preferisci: tramite bonifico, con la carta o persino depositando i tuoi contanti. In più, puoi spendere solo i soldi disponibili sulla carta. Non ci sono rischi di superare il budget o addebiti aggiuntivi.

Carta Veritas: ideale per le tue spese

Carta Veritas ti consente di avere garanzia di sicurezza e riservatezza. Non a caso, infatti, le tue spese appariranno solo sul tuo conto Veritas. Nessun collegamento al tuo conto bancario né corrispondenza a domicilio.

La Carta Veritas MasterCard è unica nel suo genere perchè puoi spendere il tuo denaro come preferisci. Offre, infatti, la possibilità di svolgere attività in totale discrezione. come fare shopping online, effettuare prenotazioni di viaggi, noleggio auto, siti di incontri, abbonamenti streaming e scommesse sportive.

Richiedi subito la tua carta Veritas Mastercard visto che ha riunito il meglio delle carta di pagamento prepagata: semplice, sicura, discreta, elegante ed economica. Per te:

Conto + IBAN dedicato

Carta fisica e virtuale

Consegna gratuita della carta

Ricarica tramite bonifico / carta di credito / contanti

Fino a 67.000€ di deposito contanti all’anno

Offerte e promozioni speciali

Trasferimento istantaneo gratuito (tra conti Veritas)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.