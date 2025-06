Condizionatore Daikin Siesta: l'offerta anticipa l'inizio dell'estate

È in corso un’ottima offerta su eBay per il condizionatore Daikin Siesta con motore e split che unisce efficienza, silenziosità e design in un’unica soluzione ideale per ogni stanza. Il pannello frontale piatto ed elegante si adatta facilmente a qualsiasi arredamento, mentre il rumore inferiore a 20 dBA garantisce il massimo comfort acustico, anche di notte. Inoltre, l’utilizzo del refrigerante R-32 riduce del 68% l’impatto ambientale rispetto ai modelli con R-410A, assicurando prestazioni elevate e un consumo energetico più contenuto.

Daikin Siesta: il condizionatore è in forte sconto

Grazie alla tecnologia Inverter, il compressore regola in modo completamente autonomo la potenza, in base alle necessità. Funzionalità avanzate come la modalità Powerful consentono un raffreddamento o riscaldamento rapido, senza dimenticare la deumidificazione intelligente e la capacità di filtrare l’aria per eliminare le particelle di polvere disperse, migliorando così la qualità dello spazio domestico. L’unità esterna è robusta e resistente agli agenti atmosferici, grazie al trattamento anti-corrosione Blue Fin, per una lunga durata ed efficienza anche in condizioni climatiche difficili. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata.

Per acquistare il condizionatore Daikin Siesta (nel kit con motore e split) al prezzo di soli 426 euro, con un grande risparmio rispetto al listino ufficiale, ti basta inserire il codice sconto VACANZE25 nell’apposito campo prima di eseguire il pagamento. L’immagine qui sotto ti mostra come fare.

L’offerta è proposta dal venditore professionale italiano P.E. Shop che ha già ottenuto quasi 30.000 feedback positivi dai clienti su eBay. La spedizione è invece gestita dal corriere Bartolini con la consegna gratuita direttamente a casa tua prevista entro pochi giorni. Attenzione: considerando l’inizio dell’estate ormai alle porte e le temperature in aumento potrebbe andare sold out molto presto, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito.