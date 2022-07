Condizionatore portatile 3-in-1: sconto 140€ su Amazon

L’estate 2022 sarà ricordata come una delle più calde, torride e roventi di sempre. Chi è alla ricerca di un aiuto per raffrescare le proprie giornate (e le proprie nottate) può approfittare oggi dell’offerta Amazon con 140 euro di sconto sul condizionatore portatile 3-in-1 del marchio Pasapair. Le recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova sono entusiaste: la media voto è 4,5/5 stelle.

Estate al fresco: questo condizionatore portatile è in sconto

Compatto e silenzioso, può essere impostato sulla modalità Sleep per ridurre al minimo il rumore durante le ore del riposo. Come già anticipato, può svolgere tre compiti: raffreddare l’ambiente per dare sollievo dalle alte temperature di questo periodo, togliere l’umidità presente nelle stanze o funzionare come ventilatore.

Non manca nemmeno il filtro per purificare l’aria. È adatto ad ambianti fino a 26 metri quadrati. L’utilizzo è molto semplice, alla portata di tutti, grazie anche al telecomando fornito in dotazione e al display LED che mostra le informazioni di base. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il condizionatore portatile 3-in-1 di Pasapair al prezzo finale di soli 279,99 euro invece di 419,99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.