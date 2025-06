Il condizionatore portatile Beko che ti salverà l'estate è in SCONTO

Il caldo dell’estate ti sta mettendo in difficoltà? Elimina il problema alla radice con l’offerta di eBay su Beko BPN112C, il condizionatore portatile adatto a ogni stanza. In classe energetica A, è la soluzione perfetta per rinfrescare la stagione più calda dell’anno. I pezzi rimasti a magazzino sono pochi: se sei interessato ad approfittarne ti consigliamo di farlo subito, sta andando letteralmente a ruba.

L’offerta di eBay sul condizionatore portatile Beko

Basato sulla tecnologia inverter e con una potenza da 12.000 BTU, oltre a raffreddare gli ambienti della casa si occupa anche di deumidificarli e la modalità Dolce Sonno riduce al minimo il rumore emesso. Ci sono anche un display LED, il filtro lavabile e il cavo per l’alimentazione lungo 3 metri. Le dimensioni sono pari a 72 centimetri di altezza, 44 centimetri di larghezza e 34 centimetri di profondità, così da poter essere trasportato facilmente ovunque, grazie anche alle ruote posizionate nella parte inferiore. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche e delle funzionalità.

Per dare una svolta alla tua estate acquistando il condizionatore portatile Beko BPN112C al prezzo finale di soli 330 euro devi solo inserire il codice VACANZE25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento (come mostrato dall’immagine qui sotto). In questo modo ottieni lo sconto che ti permette di risparmiare.

A proporre l’articolo è il venditore professionale italiano ELETTROVILLAGE con migliaia di feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. C’è anche la spedizione gratuita con la consegna direttamente a casa tua entro pochi giorni e l’eventuale reso sarà senza spese aggiuntive. Attenzione: come anticipato in apertura si tratta di un prodotto molto richiesto e che potrebbe risultare esaurito a breve.