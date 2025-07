Condizionatore Portatile Electrolux: ultimi pezzi in svendita su eBay

Il Condizionatore Portatile Electrolux Comfort 600 in questo momento è finito in svendita su eBay. Infatti, sono rimasti gli ultimissimi pezzi disponibili. Approfitta subito del triplice sconto! Acquistalo adesso a soli 326,99 euro, invece di 699,99 euro. Ottenere questo super prezzo vantaggioso è facile e veloce.

Metti velocemente l’articolo in carrello e procedi alla pagina dei metodi di pagamento. Lì nella casella “Codici Sconto” inserisci prima il Coupon ELXESTATE25 e poi il Coupon PSPRLUG25. Il primo ti regala un extra sconto di 18 euro mentre il secondo un extra sconto di 15 euro. Davvero fantastico, non trovi?

Solo così risparmi ben 373 euro! Davvero incredibile. Si tratta di un’ottima opportunità per questi ultimi pezzi che si contano sulle dita di una mano. La consegna gratuita con spedizione veloce è inclusa per molte destinazioni. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna.

Condizionatore Portatile Electrolux Comfort 600: te ne innamorerai

Il Condizionatore Portatile Electrolux Comfort 600 garantisce aria fresca e livelli di rumorosità bassi. Grazie alla nuovissima App Electrolux e i comandi intuitivi, questo gioiellino è facile da usare. Inoltre, il kit per finestre è semplicissimo da installare. Acquistalo adesso a soli 326,99 euro. Inserisci però i Coupon ELXESTATE25 e PSPRLUG25.

Imposta facilmente la temperatura desiderata per ottenere un clima piacevole in ogni stanza che stai vivendo della tua casa. Inoltre, potrai anche programmare la modalità preferita da remoto tramite l’applicazione proprietaria. Non preoccuparti del consumo energetico. Questo gioiellino assicura un consumo moderato anche durante le alte prestazioni.

Ottieni aria fresca senza rinunciare al comfort per le tue orecchie. Infatti, la sua elevata potenza è accompagnata da un livello di rumorosità basso di appena 64 dB(A). Usando gas sostenibile R290 riduci l’impatto sul clima e ti assicuri ambienti freschi e abitabili. Cosa stai aspettando? Sfrutta i due coupon per acquistare Comfort 600 a soli 326,99 euro, invece di 699,99 euro. Solo su eBay.