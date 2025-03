Connessione più sicura e senza censure: la migliore VPN è in offerta (-72%)

Per accedere a Internet sfruttando una connessione sicura e senza censure e blocchi geografici è possibile puntare su NordVPN, da tempo considerata come la migliore VPN sul mercato. Con la nuova promozione in corso in questo momento, il rapporto qualità/prezzo del servizio cresce tantissimo.

È il momento giusto per attivare NordVPN, ora disponibile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese. Con 1 euro in più al mese, inoltre, è possibile accedere al piano Plus che aggiunge vari strumenti di protezione extra (sistema anti-malware compreso) oltre a 6 mesi gratis aggiuntivi. Le promozioni riguardano il piano biennale che garantisce un risparmio fino al 72%.

I nuovi utenti hanno la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN come nuova VPN

NordVPN è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN davvero completa e vantaggiosa che sia in grado di garantire una connessione sicura e senza censure. Il servizio si caratterizza per:

la crittografia del traffico dati, per rendere la connessione più sicura

una politica no log per l'accesso a Internet senza tracciamento

una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

un network di migliaia di server sparsi in oltre 100 Paesi al mondo che consente di aggirare, facilmente, i blocchi geografici e le censure online

la possibilità di utilizzare la VPN da 1 0 dispositivi in contemporanea con un account

l’utilizzo delle app di NordVPN su tutti i principali sistemi operativi

Grazie alla promozione in corso, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Con 1 euro in più c’è il piano Plus che aggiunge strumenti di sicurezza e 6 mesi extra gratuiti. L’offerta è accessibile qui di sotto.