Connessione sicura con NordVPN: prezzo scontato, 3 mesi da regalare e 1 TB in cloud

Per una connessione sicura e privata oltre che per aggirare i blocchi geografici all’accesso a siti e app è necessaria una VPN, un servizio oramai fondamentale per accedere a Internet massimizzando la privacy e eliminando i vincoli e il tracciamento.

La soluzione migliore su cui puntare per utilizzare un servizio di questo tipo è NordVPN, considerata come la migliore VPN sul mercato, grazie a un’infrastruttura solida e sicura. Grazie alla promozione in corso è possibile attivare la VPN con un costo di 3,99 euro al mese.

L’offerta è legata al piano biennale e include 3 mesi gratis da regalare a un amico oltre a una garanzia Soddisfatti o Rimborsati esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Da notare, inoltre, che con l’aggiunta di 2 euro al mese è possibile accedere a 1 TB in cloud e al password manager.

Tutte le offerte sono accessibili tramite il link qui di sotto che conduce direttamente alla pagina di attivazione del sito ufficiale di NordVPN.

VPN per una connessione sicura e privata: ecco l’offerta di NordVPN

NordVPN mette a disposizione una connessione sicura e privata grazie ad alcune caratteristiche ben precise:

c’è la crittografia del traffico dati

del traffico dati il servizio applica una politica no log che elimina il tracciamento

che elimina il tracciamento è possibile sfruttare un network di server che raggiunge decine e decine di Paesi per aggirare qualsiasi blocco geografico online

che raggiunge decine e decine di Paesi per aggirare qualsiasi blocco geografico online la connessione tramite rete VPN è sempre senza limiti di banda

Per accedere a NordVPN è possibile seguire il link qui di sotto. Il servizio costa 3,99 euro al mese, con 3 mesi gratis da regalare a un amico, oppure 5,99 euro al mese con l’aggiunta di 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia, e del password manager.

Tutte le offerte di NordVPN prevedono la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal, oltre a una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. È possibile scegliere NordVPN anche con il piano mensile oppure con l’annuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.