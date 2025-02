Connessione sicura con poco più di 1 euro al mese: ecco la VPN da scegliere

Con un abbonamento di lunga durata è possibile abbattere il costo di una VPN e, quindi, sfruttare appieno tutti i vantaggi garantiti da questo tipo di servizio. Ricorrendo a una VPN, infatti, si ha la possibilità di criptare il traffico dati e, quindi, rendere sicura la connessione, anche quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica. Scegliendo un server VPN situato in un altro Paese, inoltre, è possibile “spostare” il proprio IP aggirare blocchi geografici e censure online. Si tratta di un servizio sempre più utile e che può anche garantire una privacy completa quando si accedere a Internet.

La soluzione giusta per attivare una nuova VPN illimitata, in questo momento, è rappresentata da PrivadoVPN. Il servizio è particolarmente conveniente in questo momento: grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile attivare la VPN con un prezzo di 1,11 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi + 3 mesi gratis che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per sfruttare l’offerta in corso basta raggiungere il sito di PrivadoVPN e richiedere l’attivazione del servizio.

PrivadoVPN: è la VPN da scegliere oggi con poco più di 1 euro al mese

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata, con protezione della crittografia, una politica no log e la possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese, grazie a un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo. La VPN è utilizzabile su 10 dispositivi in contemporanea e include servizi aggiuntivi come il blocco degli annunci pubblicitari e il sistema di prevenzione delle minacce.

Il punto di forza di PrivatoVPN è il rapporto qualità/prezzo. Con l’offerta in corso, infatti, la VPN ora ha un costo di 1,11 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi + 3 mesi gratis che aggiunge anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile di seguito.