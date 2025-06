Connessione sicura e dati protetti: è il momento di scegliere AVG (-60%)

Per accedere a Internet in sicurezza, proteggendo i propri dati, è possibile affidarsi ad AVG, azienda di riferimento per la sicurezza informatica e la protezione della privacy per gli utenti. In questo momento, infatti, AVG garantisce uno sconto del 60% sui suoi servizi.

Le opzioni da considerare sono due: AVG Internet Security, con sistema di rilevazione e blocco delle minacce informatiche, e AVG Ultimate, che aggiunge la VPN e altri servizi extra per una protezione ancora più completa.

Per una protezione di 10 dispositivi in contemporanea è possibile scegliere AVG Internet Security con un prezzo di 37,60 euro per un anno. In alternativa, c’è AVG Ultimate che costa 51,99 euro per un anno.

I prezzi indicati sono IVA inclusa e c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Non ci sono vincoli di rinnovo. L’offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di AVG.

Antivirus, VPN e molto altro con AVG

Scegliendo AVG è possibile accedere a una suite completa di software di sicurezza. AVG Internet Security, in particolare, è la soluzione giusta per poter utilizzare un sistema di rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche. Con questo tool è possibile proteggersi da virus, malware, attacchi ransomware, tentativi di phishing e anche rilevare l’uso di connessioni Wi-Fi non sicure.

Per una protezione più completa c’è AVG Ultimate che aggiunge:

Per proteggere 10 dispositivi (tra smartphone, tablet e computer) è possibile sfruttare lo sconto del 60% sul piano annuale, senza alcun obbligo di rinnovo. I costi sono i seguenti:

: il prezzo è scontato a per 12 mesi di utilizzo senza limiti; in questo caso c’è anche la possibilità di optare per un piano con protezione di un unico dispositivo a fronte di un costo di 29,20 euro AVG Ultimate: il prezzo è scontato a 51,99 euro per 12 mesi di utilizzo senza limiti

Per accedere alle promozioni è sufficiente seguire il link qui di sotto. Tutti i prezzi sono IVA inclusa. C’è sempre una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.