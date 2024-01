Connessione sicura e veloce a 2 €/mese: è possibile con questa VPN

Una VPN illimitata, sicura e veloce può essere attivata anche con una spesa di circa 2 euro al mese. La conferma arriva dalla nuova offerta di CyberGhost che inizia il 2024 con una promozione davvero interessante. Per tutti i nuovi utenti, infatti, è possibile attivare la VPN con una spesa di 2,03 euro al mese e un risparmio dell’83% rispetto al piano mensile.

Per ottenere lo sconto è sufficiente puntare sul piano 2 anni + 4 mesi di CyberGhost. In questo modo, quindi, è possibile accedere alla VPN a prezzo bloccato per ben 28 mesi. L’offerta include anche una garanzia Soddisfatti o Rimborsati esercitabile entro i primi 45 giorni successivi all’attivazione. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

VPN a 2 euro al mese: ecco l’offerta di CyberGhost per una connessione sicura e veloce

Con CyberGhost è possibile accedere a una VPN:

con una connessione sicura grazie alla crittografia del traffico dati

grazie alla crittografia del traffico dati con una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

che elimina qualsiasi forma di tracciamento con la possibilità di sfruttare server in 100 Paesi per geolocalizzare il proprio IP e evitare la censura e i blocchi geografici online

e evitare la censura e i blocchi geografici online con app native su tutti i principali sistemi operativi

con la possibilità di utilizzare la VPN da 7 diversi dispositivi

La promozione attuale consente l’attivazione di CyberGhost con un costo di 2,03 euro al mese. L’offerta è legata all’attivazione del piano biennale con 4 mesi extra che prevede fatturazione anticipata (con una spesa totale di circa 57 euro e possibilità di pagare in 3 rate con PayPal). Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

CyberGhost prevede una garanzia Soddisfatti o Rimborsati, esercitabile entro 45 giorni dall’attivazione. Ci sono anche varie opzioni per arricchire il servizio (Security Suite per Windows, IP dedicato etc.). Da notare, inoltre, che l’attivazione della VPN può avvenire anche con pagamento in Bitcoin.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.