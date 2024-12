Consigli e strumenti per proteggersi dai furti di identità online

Ogni volta che accediamo a un sito web o a una piattaforma digitale c’è il rischio che i nostri dati vengano sottratti e utilizzati per fini criminali. Non è solo un problema di natura economica risolvibile non avendo fondi sulla carta utilizzata per i pagamenti. Tra i rischi maggiori c’è quello del furto d’identità online, una pratica basata sull’utilizzo di dati personali (come nome, codice fiscale, dati di accesso, dati di pagamento, eccetera) per accedere ai conti bancari, chiedere prestiti e svolgere attività illegali tramite la propria identità. Le conseguenze, economiche ma anche personali, possono essere enormi. L’attenzione a volte può non essere sufficiente: Surfshark Alert è lo strumento specifico per garantire una maggiore sicurezza online.

Come funziona Surfshark Alert

Surfshark Alert è uno strumento che invia avvisi in tempo reale sulle violazioni di documenti e carte di credito così da poter intervenire tempestivamente con il loro blocco e le denunce alle autorità competenti. Inoltre Surfshark Alert invia notifiche immediate in caso di violazione dei dati e crea report periodici sullo stato della sicurezza dei propri dati personali.

Per assicurare una navigazione sempre sicura, Surfshark prevede compresi nel suo piano in abbonamento anche un’altra serie di servizi e strumenti molto utili. C’è una rete VPN per proteggere la propria privacy e nascondere la propria identità digitale, il blocco degli annunci, dei pop-up e delle richieste di consenso dei cookie (CleanWeb) e l’antivirus per controllare tutti i programmi scaricati e utilizzati.

Ma non solo. Surfshark Alert ha previsto anche Alternative ID per creare identità provvisorie per la registrazione online ad alcune piattaforme così come il servizio Search per navigare sul web senza fornire dati personali o imbattersi in annunci pubblicitari di vario tipo. Un pacchetto completo di strumenti e vantaggi coperto dalla garanzia soddisfatti o rimborsati e ora in promozione con l’86% di sconto. Con Surfshark navigare online in sicurezza è possibile.