Consigli per una campagna Instagram efficace

Instagram si è trasformata negli ultimi anni una vera e propria vetrina, non solo per aspiranti influencer ma anche per aziende e attività. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica: per fare strada nei social, saturi di contenuti mirati, occorre seguire qualche regola che permetta di spiccare rispetto alla concorrenza. Oggi ti illustreremo qualche utile consiglio per avviare una campagna marketing su Instagram efficace, in grado di attrarre utenti ma soprattutto potenziale clientela.

Cosa è il Funnel e perché è importante

Funnel e marketing sono legati a doppio filo: si tratta infatti di un modello di marketing che gravita attorno al consumatore; l’obiettivo è infatti quello di spingere i potenziali clienti ad acquistare un determinato bene o servizio. Instagram è la piattaforma perfetta per mettere in atto un percorso di Funnel marketing, grazie a tutti gli strumenti di cui dispone – dalle stories alle pubblicità sponsorizzate.

Non dimentichiamo, infatti, di tutta la parte di sponsorizzazione legata a Instagram che si traduce in advertising. Questo tool gratuito offre diverse opzioni di profilazione, fondamentali per realizzare un Funnel di successo. Età, dati demografici, comportamenti e interessi costruiranno poco a poco il nostro target di riferimento, ossia quella fetta di pubblico a cui la nostra campagna marketing si rivolge.

Terzo e ultimo step è il piano editoriale, fondamentale per redigere contenuti di successo. All’interno di questo piano vengono definiti argomenti, tempistiche, calendario di pubblicazioni e tutto ciò che permette un’organizzazione pulita ed efficace attraverso i vari strumenti di Instagram, come stories e reel.

L’obiettivo finale di qualsiasi campagna marketing non è spingere il potenziale cliente tra le braccia del nostro prodotto, ma guidarlo attraverso un’esperienza di acquisto trasparente e al tempo stesso non aggressiva. Così facendo stuzzicheremo interesse e curiosità, ma anche un senso di appartenenza, andando così ad ampliare il nostro bacino di utenza per aumentare le conversioni.

Advertising: come sfruttare gli strumenti al meglio

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.