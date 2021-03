Consiglio Europeo per l'Innovazione: oltre le idee

10 miliardi di euro di budget a disposizione tra il 2021 e il 2027, grandi ambizioni ed un programma pilota già rodato: è nato il Consiglio Europeo per l’Innovazione, un progetto che mette assieme il mondo della ricerca con quello delle startup per creare un filo conduttore che porti più rapidamente alla messa a terra dell’innovazione verso nuove soluzioni di mercato.

Così Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per “Un’Europa pronta per l’era digitale”, battezza l’iniziativa:

Europe is a powerhouse in science.

But while we're good at making science with money, we need to get better at making money out of science.

Today, we launch the European Innovation Council to support researchers and turn their ideas into products on the market. #EUeic

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2021