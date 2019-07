Da poche ore è accessibile online, sul portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, la funzionalità che consente di consultare le proprie fatture elettroniche. Nella fattispecie gli operatori IVA potranno accedere tanto alle fatture emesse, quanto a quelle ricevute; per contro gli utenti privati potranno accedere alle fatture elettroniche ricevute.

Sia gli operatori Iva, sia i consumatori finali, hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato. Dopo il 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni individuate con il Garante Privacy.