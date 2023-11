Continua il Black Friday di AtlasVPN: per te -86% +6 Mesi Gratis

Prosegue il Black Friday di AtlasVPN con una delle migliori offerte dell’anno. Attiva la sua VPN all’86% di sconto con 6 mesi extra gratis. Scegliendo il piano di 2 anni non solo blocchi il prezzo vantaggioso per 24 mesi, ma ottieni anche altri 6 mesi di protezione e ottimizzazione extra in omaggio. Niente male vero? In pratica è come pagarla solo 1,54 euro al mese. Quasi come un caffè.

Oltre al prezzo vantaggioso, uno dei principali vantaggi apprezzati dai clienti è la possibilità di installare la sua app su dispositivi illimitati. Sì, hai capito proprio bene. Scegliendo questa VPN non hai limiti sul numero di volte che puoi installarla sui dispositivi. Puoi anche decidere di condividere il tuo abbonamento con la tua famiglia, con i parenti e addirittura con gli amici, senza alcun limite. Nessuno ti verrà a dire niente.

Le sue caratteristiche sono vincenti. AtlasVPN, in tutta la sua semplicità e un’app intuitiva, offre le migliori soluzioni per privacy e sicurezza online. Inoltre, fornisce anche un’ottimizzazione generale volta a rendere la tua connessione dati ancora più veloce e performante a seconda di quello per cui la stai utilizzando. Entriamo meglio nei dettagli di tutte le sue possibilità.

AtlasVPN è privacy, sicurezza e ottimizzazione

Scegli AtlasVPN all’86% di sconto con 6 mesi aggiuntivi gratis se vuoi privacy, sicurezza online e ottimizzazione. Per quanto riguarda la privacy, questa VPN offre un tunnel criptato alla tua connessione dati. Così tutte le tue informazioni diventano anonime perché crittografate a livello superiore. Inoltre, grazie ai Server MultiHop, Indirizzo IP differente e Posizione Virtuale modificabile hai anche tanta sicurezza online.

Infine, puoi migliorare notevolmente la tua connessione dati grazie all’ottimizzazione della rete offerta dai suoi server a 10 Gbps. In pratica, collegandoti a uno di quelli disponibili ottieni una larghezza di banda illimitata. Puoi lasciare che sia lei a decidere quale server è meglio per ciò che stai facendo oppure sceglierlo tu di volta in volta. Assicurati così uno streaming senza buffering e un gaming senza latenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.