Continua il SOTTOCOSTO dell'ottimo Acer Aspire 3 su Amazon

Il notebook Acer Aspire 3 è un’ottima soluzione per chi cerca portabilità, flessibilità, potenza e anche risparmio. Già da listino il suo prezzo è decisamente interessante, ma con il Black Friday di Amazon adesso lo è ancora di più. Approfitta subito di questa incredibile offerta e acquistalo a soli 369 euro, invece di 579 euro.

Sappi che puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili a tasso zero da soli 73,80 euro l’una. Sperimenta tutto ciò che ha da offrirti una macchina dotata di processore Intel Core i3, 8GB di RAM e 512GB di disco SSD. Il suo display da 15,6 pollici FHD LED è ottimo per lavorare, ma anche guardare contenuti video in alta definizione.

Con Acer Aspire 3 continuano le offerte Black Friday di Amazon

Risparmia 210 euro decidendo di acquistare il laptop Acer Aspire 3 su Amazon. Oggi lo paghi solamente 369 euro. Dotato di Windows 11, arriva a casa tua già pronto per essere utilizzato. Dovrai solo accenderlo e iniziare a installare le applicazioni che ti servono.

Il suo design sottile e leggero lo rende particolarmente piacevole da portare con sé. Inoltre, il suo display 15,6 pollici non ti fa rinunciare a uno schermo ampio per vedere al meglio tutti i contenuti e lavorare o studiare con comodità. Sbrigati perché questa offerta non è eterna e potrebbe terminare in un attimo. Metti nel carrello Acer Aspire 3 a soli 369 euro, invece di 579 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.