Conto completo e canone zero: perché Fineco è la scelta giusta

Aprire un conto corrente completo e ricco di vantaggi non è mai stato così conveniente. La nuova promozione di Fineco, infatti, consente l’accesso a un’offerta bancaria davvero interessante e con costi ridotti al minimo possibile. Per chi sceglie Fineco oggi, infatti, è disponibile un conto corrente con canone zero per un anno. Il canone è azzerabile a tempo indeterminato (basta accreditare stipendio/pensione oppure rispettare una delle altre condizioni fissate dalla banca).

A completare le caratteristiche del conto Fineco c’è la carta di debito con prelievi gratis, a partire da 100 euro, oltre ai bonifici gratis. Con Fineco è possibile richiedere la carta di credito, con canone di 19,95 euro all’anno, e accedere al conto deposito, con interessi al 3% (e possibilità di svincolo). C’è anche l’accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco, utile per incrementare il valore del proprio patrimonio.

Per aprire il conto corrente basta visitare il sito ufficiale di Fineco, tramite il box qui di sotto.

Con Conto Fineco è possibile accedere a un conto corrente ricco di vantaggi e adatto a soddisfare appieno tutte le esigenze. Questo conto, infatti, si caratterizza per:

Il conto corrente è accessibile con una semplice procedura di apertura online, seguendo il link riportato qui di sotto.

