Cashback e interessi insieme: perché il conto BBVA sta spopolando

Trovare un conto corrente che permetta davvero di guadagnare qualcosa dai propri soldi è sempre più raro. Eppure, c’è un’offerta che sta facendo parlare molto: il conto online BBVA, che unisce rendimento sulla liquidità e cashback sugli acquisti. Fino al 7 aprile, chi apre un nuovo conto può ottenere il 3% di interesse annuo lordo e il 3% di cashback nei primi sei mesi. Il tutto senza canone e senza vincoli complicati.

Un conto a zero spese (davvero)

Uno dei punti forti del conto BBVA è la totale assenza di costi fissi. Non c’è canone mensile e anche la carta di debito Mastercard inclusa è gratuita. In più, offre diversi servizi senza costi aggiuntivi, tra cui:

Bonifici SEPA ordinari e istantanei

Pagamenti in valuta estera senza commissioni

Prelievi gratuiti nei Paesi UE (per importi sopra i 100 euro)

Salvadanaio digitale per mettere da parte i risparmi

Custodia del conto titoli

Un pacchetto completo, pensato per gestire tutto online in modo semplice. Per i primi sei mesi dall’apertura, il conto riconosce un interesse del 3% annuo lordo sulla liquidità depositata. Gli interessi vengono accreditati ogni mese, quindi puoi vedere subito i guadagni maturati. Il tasso si applica fino a un massimo di 1 milione di euro. Dopo i primi sei mesi, il rendimento può arrivare fino al 2% annuo lordo, in base all’utilizzo del conto. Un aspetto molto interessante? Non è necessario accreditare lo stipendio, mantenere un saldo minimo o rispettare vincoli particolari. L’apertura del conto è veloce e adatta anche a chi non ha mai utilizzato un conto online. Oltre agli interessi, BBVA offre anche un cashback del 3% sugli acquisti effettuati con la carta di debito. Valido per i primi 6 mesi, con rimborso del 3% su una spesa massima di 280 euro al mese e soprattutto cashback riconosciuto solo sugli acquisti fatti con la carta BBVA. In pratica, ogni mese puoi ricevere indietro una parte di ciò che spendi nelle tue spese quotidiane, come supermercato, shopping o pagamenti vari. Aprilo ora!