Conto Flowe: una scelta sostenibile e a zero spese per un nuovo conto corrente

Chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente, da utilizzare sia come conto principale che come conto secondario, può oggi valutare l’offerta di Flowe, Società di Benefit controllata al 100% da Banca Mediolanum, che propone un’offerta bancaria caratterizzata da convenienza e sostenibilità. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono tre diversi piani tra cui individuare il conto più adatto alle proprie necessità.

La versione base di Conto Flowe è FAN. Si tratta di un conto a canone zero che include una carta di pagamento con 2 prelievi gratuiti ogni mese. Il conto prevede un saldo massimo di 2.500 euro, risultando la scelta ideale per chi ha bisogno di un conto secondario per le spese quotidiane. C’è poi FLEX, dal costo di 2,50 euro, che aggiunge i prelievi gratuiti illimitati e la carta fisica in legno, portando il saldo massimo fino a 25.000 euro.

A completare l’offerta troviamo FRIEND, dal costo di 10 euro al mese, che include prelievi gratuiti illimitati in qualsiasi valuta e porta il saldo massimo a 75 mila euro. Tutte le proposte di Flowe includono IBAN italiano e bonifici SEPA senza commissioni. Sia FLEX che FRIEND consentono, inoltre, alle Carte Flowe Junior, prepagate collegate al conto principale che rappresentano la scelta ideale per chi è alla ricerca di uno strumento di pagamento per i giovanissimi.

Conto Flowe: una scelta economica e sostenibile

L’offerta di Conto Flowe è, quindi, molto articolata con la possibilità di scegliere tra tre diversi piani con vantaggi crescenti. L’istituto, però, si concentra anche sulla sostenibilità. Per i clienti Flowe, infatti, c’è la possibilità di contribuire in modo concreto a sostenere l’ambiente: ogni 100 pagamenti con carta, infatti, Flowe si impegna a piantare un albero che permetterà di compensare le emissioni di CO2.

Flowe, quindi, punta ad unire la convenienza di un conto in grado di offrire tanti servizi ad un costo ridotto ad un approccio sostenibile che rappresenta un vero e proprio unicum sul panorama bancario italiano. Per scoprire tutta l’offerta di Flowe è possibile seguire il link qui di sotto e accedere subito al sito ufficiale.

