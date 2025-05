Controlla casa ovunque con il videocitofono smart Bticino (sconto)

Controllare chi suona alla porta, rispondere al citofono e aprire il cancello anche quando non sei in casa: è possibile grazie al videocitofono smart Wi-Fi di Bticino, oggi in offerta a tempo su Amazon. Basta un tocco sull’app gratuita Door Entry Easykit, disponibile per Android e iOS, per gestire gli accessi da remoto e dire addio alle chiavi e ai telecomandi. In questo modo puoi anche ricevere pacchi in tua assenza, parlando con il corriere e sbloccando il cancello.

Sconto sul videocitofono smart Wi-Fi di Bticino

Si tratta di un kit completo e pronto all’uso. Nella confezione trovi infatti tutto ciò che ti serve per configurare l’intero impianto: un display da 7 pollici da posizionare nell’abitazione e un campanello con videocamera esterno realizzato in alluminio con staffe di fissaggio, tettuccio antipioggia, canalina per nascondere i cavi e istruzioni dettagliate. L’installazione è semplice e non richiede lavori murari: bastano pochi minuti. È progettato per diverse esigenze abitative: villette monofamiliari, bifamiliari o su più piani, grazie alla compatibilità con monitor aggiuntivi. Scopri di più nella descrizione completa.

Ideale per rendere la tua casa più protetta, moderna e connessa, il videocitofono smart Wi-Fi di Bticino può essere tuo al prezzo finale di 259 euro, invece di 345 euro come da listino ufficiale del produttore. Ti segnaliamo che trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita entro domani se lo ordini adesso. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa, se non soddisferà le tue aspettative, avrai tempo 30 giorni dal ricevimento.