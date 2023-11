Controller Amazon Luna: ULTIMA CHIAMATA per l'offerta lancio (-43%)

Tra le offerte Black Friday di Amazon una delle più interessanti è stata sicuramente quella sul controller Luna, il dispositivo ufficiale per giocare all’omonimo servizio di gaming in streaming da poco lanciato in Italia dal colosso. Puoi acquistarlo ancora a 39,99 euro invece di 69,99: se eri indeciso adesso è il momento di afferrare l’affare.

Controller Amazon Luna: rivoluziona il tuo gioco

La versatilità di questo controller è straordinaria. Non è limitato solo a Luna, ma funziona con una vasta gamma di dispositivi. Che tu stia giocando su PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android, Smart TV Samsung o LG (solo dispositivi compatibili), il controller Luna è pronto a offrirti un’esperienza di gioco senza pari.

Spicca infatti la facilità con cui puoi passare da uno schermo all’altro. Con Luna, metti in pausa il gioco su un dispositivo e lo riprendi senza sforzo su un altro, garantendo continuità nel divertimento senza interruzioni.

La connessione è un gioco da ragazzi con il controller Luna. Puoi connetterti direttamente ai server di gioco di Amazon utilizzando la tecnologia Cloud Direct, assicurandoti un’esperienza di gioco a bassa latenza. In alternativa, puoi collegarlo tramite Bluetooth a qualsiasi dispositivo compatibile o utilizzarlo come controller di gioco tradizionale collegandolo tramite cavo USB ai tuoi dispositivi Windows, Mac e Android.

Il design del controller è pensato per offrire un’esperienza di gioco di alta qualità. Le levette analogiche sfalsate, i bumper facili da raggiungere, i grilletti precisi, i tasti azione reattivi e il tasto direzionale a 4 direzioni sono progettati per massimizzare il tuo coinvolgimento nei giochi.

Acquista subito il controller Amazon Luna a soli 39,99 euro anziché 69,99 e preparati a vivere il gaming con una nuova prospettiva grazie alle offerte del Black Friday su Amazon.

