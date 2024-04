Controller GameSir X2 PRO: SUPER sconto del 18% su Amazon

In un mondo in cui la tecnologia è in costante evoluzione, i giocatori cercano sempre dispositivi all’avanguardia che possano migliorare la loro esperienza di gioco. Con il GameSir X2 PRO, il futuro del gaming è finalmente a portata di mano sul tuo smartphone.

Disponibile oggi con uno sconto speciale del 18% su Amazon, non fartelo sfuggire al prezzo competitivo di soli 89,99 euro, anziché 109,99 euro.

Controller GameSir X2 PRO: questa offerta è a tempo limitato

GameSir potrebbe non essere un nome familiare per tutti, ma con il X2 PRO si sta guadagnando un posto di rilievo nel mondo del gaming grazie alla sua combinazione di qualità, innovazione e convenienza. Questo controller per smartphone è progettato per offrire un’esperienza di gioco che rivalizza con quella delle console tradizionali, ma con la flessibilità e la portabilità dei dispositivi mobili.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del X2 PRO è la sua licenza ufficiale da Xbox, che lo rende il compagno perfetto per il cloud gaming Xbox su smartphone Android. Con un solo dispositivo, puoi accedere a una vasta gamma di giochi disponibili su Xbox Game Pass Ultimate, godendoti un’esperienza di gioco senza compromessi ovunque tu sia.

Il GameSir X2 PRO offre una personalizzazione senza precedenti, con la possibilità di regolare le levette, i pulsanti ABXY e il D-pad secondo le tue preferenze. Inoltre, i due pulsanti posteriori aggiuntivi consentono di mappare istantaneamente le azioni di gioco più importanti, offrendoti un vantaggio competitivo in qualsiasi situazione di gioco.

E non dimentichiamoci dell’offerta speciale inclusa con l’acquisto del GameSir X2 PRO: un mese gratuito di Xbox Game Pass Ultimate. Questo ti dà accesso a centinaia di giochi per dispositivi mobili e console Xbox, permettendoti di esplorare nuovi mondi di gioco senza spendere un centesimo in più.

Inoltre, il GameSir X2 PRO supporta una vasta gamma di servizi di cloud gaming, tra cui Stadia, NVIDIA GeForce Now e Amazon Luna. Questo significa che puoi goderti i tuoi giochi preferiti ovunque tu vada, senza dover sacrificare la qualità o le prestazioni.

Non perdere questa occasione sul GameSir X2 PRO di alta qualità. Approfitta subito del super sconto del 18% su Amazon fallo tuo al prezzo speciale di soli 89,99 euro, prima che sia troppo tardi.