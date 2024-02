Il controller perfetto per Switch non esis... ECCOLO a 22€

Approfitta dello sconto di oggi su Amazon e acquista il controller AceGamer compatibile con Nintendo Switch e PC a un prezzo davvero conveniente. È wireless (senza fili) e per l’utilizzo non sono richiesti driver né altri processi di configurazione.Tra i punti di forza che ha in dotazione c’è la modalità Turbo con tre velocità selezionabili: 5 colpi al secondo, 12 colpi al secondo oppure 20 colpi al secondo. Lo stesso vale per la vibrazione, da impostare su tre diversi livelli di intensità.

AceGamer: il controller per Switch e PC

Non mancano il giroscopio per i giochi che richiedono questo sensore e pulsanti speciali come quello dedicato alla cattura rapida degli screenshot. La batteria da 500 mAh in dotazione è sufficiente per giocare fino a 8 ore senza doverla ricaricare. Stando alle centinaia di recensioni positive scritte da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova si comporta in modo eccellente: il voto medio assegnato è molto alto, pari a 4,5/5 stelle. Vuoi saperne di più? Trovi tutti gli altri dettagli nella descrizione completa del joypad.

L’ultima chicca che segnaliamo è quella relativa al suo design, con una finitura che riproduce una suggestiva immagine dell’universo. Grazie allo sconto su Amazon proposto oggi, puoi acquistare il controller di AceGamer per Nintendo Switch al prezzo di soli 22 euro e iniziare a giocare già entro domani, non appena lo riceverai a casa.

La riduzione della spesa è applicata in automatico e per gli abbonanti Prime che effettuano subito l’ordine c’è la spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata in 24 ore.