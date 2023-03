PS5: controller DualSense finalmente può aggiornarsi wireless

Grazie all’aggiornamento di PS5 con Discord e VRR a 1440p, altrimenti noto come System Update 7.0, i tanto appassionati gamer potranno gioire per un’altra feature apparentemente minore ma, in realtà, cruciale per migliorare l’esperienza d’uso. Piccolo indizio: riguarda il comodo utilizzo del controller DualSense proprietario.

I controller DualSense per PS5 ora si aggiornano wireless

Le richieste dei fan sono state esaudite: grazie all’ultimo firmware distribuito sulla PlayStation 5 i controller DualSense potranno aggiornarsi senza la necessità di essere collegati alla console stessa. Sony ha ascoltato gli utenti e ha rilasciato questa modifica proprio pochi giorni fa, permettendo così di evitare la noia di collegare la periferica tramite cavo USB alla PS5. Il nuovo metodo è decisamente più conveniente e i giocatori lo noteranno immediatamente al primo update da effettuare.

Alla fine della fiera questo aggiornamento non rivoluzionerà in toto l’esperienza con la PS5, ma è importante per due ragioni. Anzitutto, standardizza un metodo di update per il controller fino a oggi snobbato e molto più pratico, in quanto consente il passaggio al firmware più recente anche a una distanza considerevole dalla console e, soprattutto, in maniera automatica.

Inoltre, questa soluzione inedita è stata implementata giusto dopo la spinta da parte dei fan. In altri termini, è evidente che Sony stia ascoltando il feedback dell’utenza con estrema attenzione, considerando idee precedentemente scartate – o nemmeno valutate – al fine di accontentare i consumatori.