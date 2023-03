PlayStation 5 si aggiorna: arrivano Discord e VRR a 1440p

Il mese di marzo diventa ancora più succoso per coloro che sono in possesso di una PlayStation 5: dopo la conferma dei giochi gratis di marzo con PlayStation Plus, Sony rilascia il System Update 7.0 con una serie di funzionalità tanto desiderate dagli utenti, compreso il supporto a Discord. Dopo i primi test, finalmente il servizio VoIP arriva anche sulla console del gigante nipponico.

I contenuti principali dell’ultimo update per PlayStation 5

La novità più rilevante di quest’ultimo firmware per PS5 è senza dubbio il supporto alla frequenza di aggiornamento variabile per i display con risoluzione 1440p, ovvero 2K. Il Variable Refresh Rate, del resto, è essenziale affinché il display possa offrire una resa visiva molto più fluida. Naturalmente, è necessario essere in possesso di una periferica con porta HDMI 2.1 compatibile con tale tecnologia. Per accertarsi di ciò è necessario recarsi sulle Impostazioni della console e seguire il percorso Schermo e video > Uscita video > Test uscita 1440p.

La seconda aggiunta degna di nota, come anticipato in apertura, è Discord Voice Chat. Con questa soluzione la comunicazione in-game tra compagni di squadra viene semplificata sensibilmente, evitando l’accesso al servizio tramite dispositivi terzi o app separate.

Le novità minori per PS5

Il System Update 7.0 (23.01-07.00.00) include dunque miglioramenti all’accessibilità e la semplificazione del trasferimento dei dati salvati da PS4 a PlayStation 5. Rendiamo nuovamente noto, a questo proposito, che è richiesto un abbonamento a PlayStation Plus per l’archiviazione online dei salvataggi. Infine, la lettura dello schermo per navigare nei menu della console è stata migliorata, e il controller wireless DualSense potrà essere aggiornato senza collegare la periferica alla console tramite cavo USB.

Insomma, se avete una PlayStation 5 è meglio correre a scaricare questo aggiornamento.