Risparmia il 25% sul controller wireless di Xbox

Appassionati di gaming, questa offerta di Amazon è per voi: il controller wireless ufficiale di Xbox, progettato direttamente da Microsoft per assicurare un’esperienza senza compromessi, è in vendita con uno sconto del 25% rispetto al suo prezzo di listino. Oggi è possibile comprarlo al suo prezzo minimo storico. L’autonomia arriva fino a 40 ore e per l’alimentazione si utilizzano due batterie AA, tra i punti di forza vale la pena segnalare la presenza del tasto Condividi per acquisire screenshot e registrare spezzoni di gameplay.

Xbox: il controller wireless ufficiale è in sconto del 25%

Il design ergonomico aggiornato, con le sue superfici scolpite e la sua geometria ricercata, rende le sessioni di gioco più confortevoli, grazie ad accorgimenti come la superficie di impugnatura ruvida e il D-pad ibrido. Le funzioni associate ai pulsanti possono essere riassegnate e personalizzate in base alle proprie esigenze (attraverso l’app Accessori Xbox). Permette di cuffie e auricolari al jack audio da 3,5 mm con supporto allo stereo. La compatibilità è garantita non solo con le console della gamma, ma anche con PC, smartphone e tablet grazie alla connettività Bluetooth integrata. Per saperne di più rimandiamo alla pagina dell’articolo.

Oggi, grazie alla promozione in corso con lo sconto del 25% rispetto al prezzo del listino ufficiale Microsoft, puoi acquistare il controller wireless delle console Xbox al prezzo finale di soli 44,98 euro. Hai la possibilità di scegliere tra le colorazioni Carbon Black e Robot White, la spesa non cambia.

Vendita e spedizioni sono gestite direttamente da Amazon che assicura inoltra la consegna gratuita a domicilio entro pochi giorni per chi effettua subito l’ordine. Le quasi 80.000 recensioni positive promuovono l’articolo con un voto medio quasi da perfect score: 4,7/5 stelle.