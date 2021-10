Converti qualsiasi file PDF con un click: tutti i piani PDF Converter sono in offerta

PDF Converter, come suggerisce il nome, è un eccellente software che permette di convertire file PDF in diversi formati con un solo click. Sviluppato da Apowersoft, il programma è in offerta ancora per pochissime ore: a soli 39,95 dollari potrai acquistare PDF Converter in licenza Lifetime – con assistenza tecnica dedicata –, mentre la licenza annuale è in sconto a 29,95 dollari, seguita da quella mensile a soli 19,95 dollari. Entrambi gli abbonamenti sono a rinnovo automatico, ma possono essere cancellati in qualsiasi momento.

Ma perché acquistare PDF Converter? Le motivazioni sono molteplici. Innanzitutto, convertire file PDF non è sempre così immediato come si crede: spesso ci vogliono programmi multifunzione e professionali, una spesa economica non indifferente per chi, invece, cerca la semplicità. E i convertitori online non sempre sono sicuri. Con PDF Converter bastano pochissimi click per trasformare i propri file (anche più di uno contemporaneamente) da PDF a Word, Excel, PPT, JPG, PNG, TXT, HTML e tantissimi altri formati, mantenendo la qualità originale. Pratico, no?

Le funzioni di PDF Converter, però, non finiscono qui. Il programma infatti offre degli strumenti particolarmente utili per maneggiare i propri file PDF senza alcuna difficoltà. Nello specifico, potrai estrarre specifiche immagini, unire più file, comprimere, dividere, proteggere con password e tanto altro ancora. Il tutto incorniciato da un'interfaccia user-friendly e intuitiva al 100%.

PDF Converter, ricordiamo, è in offerta ancora per pochissimo tempo. Se vuoi acquistare il programma e utilizzarlo illimitatamente ti consigliamo il piano Lifetime, in sconto a 39,95 dollari, mentre se sei interessato a un abbonamento potrai scegliere fra quello annuale a 29,95 dollari e quello mensile a 19,95 dollari. In qualsiasi caso, prima dell'acquisto potrai scaricare una versione di prova per testarne le funzionalità.