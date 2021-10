Convertire video in GIF animate è facile con Video to GIF: il software in sconto del 50%

Convertire brevi video in GIF da condividere sul web diventa un'operazione facile e veloce con Video to GIF: questo pratico tool prodotto dalla WonderFox è in offerta esclusiva al 50% di sconto, al prezzo finale di 8,55 euro. Il programma è supportato da tutti i dispositivi con sistema operativo Windows.

Il software supporta tutti i formati più diffusi: AVI, MPEG, MP4, ma anche WMV, MOV e 3GP. La sua funzionalità principale è quella di convertire qualsiasi video in una GIF animata, con la promessa di mantenere inalterata la qualità ed il frame rate della clip originale, presentandosi così come una valida alternativa ai convertitori online che spesso peggiorano la qualità finale.

L'interfaccia è semplice ed intuitiva e trasformare video in GIF richiede pochi click: basta caricare la clip da cui si vuole prelevare la nostra animazione, selezionare il segmento da elaborare e lasciare che il programma svolga da solo l'operazione. È possibile anche applicare diversi filtri speciali come scala di grigi, bianco e nero, blu, e molti altri e definire personalmente il frame rate dell'animazione: impostando 24 frames al secondo, la GIF finale sarà uguale al video originale, mentre impostando 1 frame al secondo, il risultato finale sarà un file di dimensione minore.

n più, Video to GIF Converter permette di realizzare GIF anche partendo da un insieme di immagini. Tutti i principali formati sono supportati, dal JPG al BMP, PNG, TGA, TIF e altri ancora. Velocità e semplicità sono le parole chiave per definire questo pratico e semplice software. Video to GIF è in offerta al 50% di sconto, ad un piccolissimo prezzo: 8,55 euro.