Questa è la copertina ufficiale di GTA 6 (e c'è la data del preordine)

Armi, supercar, moto che impennano, elicotteri, imbarcazioni lussuose, un fenicottero in volo, una ragazza in bikini, collane d’oro e ovviamente i due protagonisti, Jason e Lucia: è tutto sulla copertina di GTA 6, coloratissima come da tradizione per la serie. Rockstar Games l’ha appena svelata, eccola.

GTA 6: la copertina e la data del preordine

Si conosce finalmente anche il giorno che darà il via alla fase di preordine: quello da segnare in rosso sul calendario è giovedì 25 giugno. Manca una settimana esatta prima di poterlo mettere nel carrello.

Invece, la data di uscita rimane pianificata al 19 novembre 2026, tra cinque mesi (e un giorno, per essere precisi). L’arrivo è previsto solo su PS5 e Xbox Series X/S. Forse più avanti anche in versione PC.

Grand Theft Auto VI sarà ambientato a Vice City. Dalle informazioni trapelate pare che la mappa sarà enorme e ricca di dettagli. Qui sotto uno scorcio.

Quando un lavoro semplice trascina Jason e Lucia in una cospirazione che si estende in tutto lo Stato della Leonida, la giovane coppia di criminali si ritrova nella parte più oscura del luogo più soleggiato d’America. Se vogliono sopravvivere saranno costretti a contare più che mai l’uno sull’altra.

Probabilmente, il via alla fase di preordine sarà accompagnato dal lancio di un nuovo trailer, il terzo. Gli appassionati lo stanno chiedendo da tempo, ma Rockstar e il publisher Take-Two sanno bene che anche l’attesa può essere monetizzata e il rilascio di pochi (anzi pochissimi) contenuti ha fin qui contribuito a mantenere alto (anzi altissimo) l’hype intorno al gioco.

Occhi puntati dunque al 25 giugno per saperne di più. Intanto, sono andate online le pagine sugli store ufficiali di PlayStation e Xbox dove è già possibile inserire il titolo nella lista dei desideri. Non fatichiamo a immaginare che diventerà in tempo zero quello più wishlistato dell’anno.