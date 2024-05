Copilot per Microsoft 365: autocompletamento del prompt

Microsoft ha annunciato quattro novità per la versione dell’assistente inclusa nella suite di produttività cloud. Copilot per Microsoft 365 offrirà a tutti la possibilità di diventare un prompt engineer attraverso la funzionalità di riscrittura dell’input testuale. Altre novità sono l’autocompletamento, Catch Up e la possibilità di personalizzare i prompt in Copilot Lab.

Novità di Copilot per Microsoft 365

In base ai feedback ricevuti dai clienti, Microsoft vuole offrire nuovi modi per “parlare” con l’intelligenza artificiale. La qualità delle risposte dipende spesso dalla qualità del prompt (input testuale) fornito al chatbot. La prima delle novità che saranno disponibili nei prossimi mesi è l’autocompletamento.

Quando l’utente inizia a scrivere viene aperto un pop-up con l’elenco dei suggerimenti associati alle parole digitate. Il completamento automatico di Copilot funziona in modo simile alla funzionalità disponibile nelle tastiere virtuali su smartphone.

La seconda novità è Rewrite. Cliccando su un pulsante, Copilot può riscrivere il testo digitato e trasformarlo in uno più dettagliato. In pratica, ogni utente può diventare un prompt engineer.

Catch Up è invece una nuova interfaccia che mostra approfondimenti personali basati sulla attività recente e fornisce consigli associati. Sarà infine possibile creare, pubblicare e gestire i prompt in Copilot Lab, considerando le attività svolte dai colleghi nel team di lavoro.

Microsoft ha pubblicato anche il Work Trend Index, in collaborazione con LinkedIn, che conferma l’interesse crescente del mondo del lavoro per l’intelligenza artificiale.