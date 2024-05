Copilot debutta nel Microsoft Launcher per Android

L’app Microsoft Launcher per Android ha recentemente ricevuto un importante aggiornamento che ha introdotto l’integrazione di Copilot, l’intelligenza artificiale sviluppata da Microsoft, per offrire una maggiore facilità d’uso.

In origine, Microsoft aveva introdotto nell’app Microsoft Launcher una funzione chiamata Bing Chat, che consentiva agli utenti di interagire con il chatbot tramite messaggi di testo e comandi vocali. Tuttavia, a novembre 2023, l’azienda ha deciso di rinominare definitivamente il chatbot come Copilot, abbandonando il marchio Bing Chat. Nonostante questo cambiamento, l’icona di Bing è rimasta presente nella funzione di ricerca del launcher fino ad oggi.

L’arrivo di Copilot nell’app Microsoft Launcher

Finalmente, gli utenti iscritti al programma beta di Microsoft Launcher hanno ricevuto una nuova versione dell’app (v6.240402.2.1139391), che integra completamente Copilot, sostituendo l’icona di Bing Chat. Questa versione beta è attualmente disponibile per il download dal Google Play Store per coloro che partecipano al programma di test.

Funzionalità e vantaggi di Copilot

L’integrazione di Copilot nell’app Microsoft Launcher offre diversi vantaggi agli utenti:

Accesso facilitato: Copilot è sempre a portata di mano, pronto ad assistere gli utenti fornendo risposte e aiutando nella creazione di contenuti.

Potenza creativa: Gli utenti possono generare immagini e testo direttamente dal feed del loro dispositivo utilizzando semplici parole.

Prestazioni Pro: Gli abbonati a Copilot Pro godranno di un’interazione più reattiva e rapida con l’intelligenza artificiale.

Disponibilità per il pubblico e confronto con l’app stand-alone

Al momento, non è ancora noto quando le funzioni di Copilot saranno disponibili per gli utenti che non sono iscritti alla beta di Microsoft Launcher. Tuttavia, è importante notare che gli utenti Android hanno già avuto accesso a Copilot tramite l’applicazione stand-alone di Microsoft, disponibile nel Google Play Store da dicembre 2023.

È da tenere presente che alcune delle funzioni di Copilot Pro presenti nell’app stand-alone, come Vacation Planner, Cooking Assistant, Fitness Trainer e Notebook, non sono attualmente disponibili nell’app Microsoft Launcher.