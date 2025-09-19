Copilot su Microsoft Teams, assistenti AI per riunioni e canali

Il gigante di Redmond ha appena introdotto una nuova generazione di agenti AI Copilot che partecipano attivamente alle riunioni di Microsoft Teams. Possono creare l’ordine del giorno, prendere appunti, rispondere alle domande in tempo reale e suggerire persino quanto tempo dedicare a ogni argomento. Se la discussione si dilunga, l’agente lo segnala. E se serve, genera documenti e attività direttamente dalla conversazione (manca solo che facciano il caffè…).

Gli agenti AI funzionano anche da mobile, con un solo tocco. È perfetto per le chiacchierate informali in corridoio o quando ci si ferma con un collega per fare il punto su un progetto. L’AI sente tutto, prende nota, e poi invia il riassunto.

Su Microsoft Teams arrivano gli agenti AI Copilot

Ogni canale Teams potrà contare su un proprio agente AI. Questi assistenti sono in grado di analizzare le conversazioni passate, recuperare informazioni da riunioni precedenti e rispondere a domande contestuali. Si ha bisogno di un aggiornamento sullo stato di un progetto? L’agente lo genera in pochi secondi, senza dover cercare tra file e messaggi.

Viva Engage e SharePoint, l’AI dietro le quinte

Anche Microsoft Viva Engage, il social network aziendale di Microsoft, riceve i suoi agenti. Qui, gli assistenti AI supportano gli amministratori delle community, rispondono alle domande degli utenti e semplificano la gestione dei contenuti. Su Microsoft SharePoint, invece, gli agenti operano in background. Organizzano, etichettano e riassumono i file, in modo che la documentazione aziendale sia più accessibile e ordinata.

Automazioni e riassunti vocali

Microsoft ha lanciato anche due strumenti in anteprima. Un nuovo sistema per creare automazioni AI personalizzate; e un generatore di riassunti audio basati sugli appunti delle riunioni. Entrambi pensati per ridurre il carico e trasformare le informazioni in azioni concrete.