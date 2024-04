Coppa Italia, Lazio-Juventus: come vederla in streaming dall'estero

Lazio-Juventus si gioca allo stadio Olimpico, martedì 23 aprile alle ore 21. È il ritorno della semifinale di Coppa Italia, il match che assegnerà il passaggio alla finalissima del mese prossimo. Puoi vedere la partita in streaming dall’estero grazie a una soluzione come NordVPN (in forte sconto), senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua. Il risultato dell’andata è 2-0 in favore dei bianconeri, grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic.

Lazio-Juventus: come vederla in streaming dall’estero

Per chi si trova in Italia, la buona notizia è che il match è trasmesso in chiaro in TV su Canale 5, gratis per tutti. Chi preferisce lo streaming o non ha un televisore a portata di mano, lo può guardare sulla piattaforma Mediaset Infinity, senza alcun abbonamento richiesto.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni in campo dal primo minuto, per Tudor i dubbi sono soprattutto in attacco. Ecco come dovrebbero iniziare i biancocelesti.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Hysaj, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos;

Due le assenze per Allegri: Gatti squalificato e Kean che negli ultimi allenamenti ha svolto un lavoro differenziato. Questi i titolari.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Il pronostico dei bookmaker

Il risultato dell’andata fa inevitabilmente pendere il favore del pronostico dalla parte dei bianconeri. I padroni di casa proveranno comunque il tutto per tutto per ribaltare la situazione, di fronte al loro pubblico, consapevoli dell’importanza del match in una stagione fin qui di certo non positiva.

L’altra semifinale è Atalanta-Fiorentina, che si disputerà mercoledì 24 aprile al Gewiss Stadium di Bergamo. I viola partono con il vantaggio della vittoria ottenuta all’andata per 1-0 (gol di Mandragora).

La partita in streaming dall’estero: come vederla

Ricapitolando, ecco i pochi e semplici passi da seguire per vedere Lazio-Juventus in streaming dall’estero.

Aprire l’applicazione di NordVPN (in forte sconto) sul dispositivo scelto per guardare il ritorno della semifinale di Coppa Italia;

collegarsi a un server italiano tra quelli messi proposti, così da ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

connettersi alla piattaforma Mediaset Infinity, attraverso il sito o l’applicazione, per godersi il match.

NordVPN, l’offerta: sconto 69% e 3 mesi gratis

Con l’offerta di oggi, puoi attivare l’abbonamento biennale a NordVPN ottenendo fino al 69% di sconto e 3 mesi gratis se scegli la sottoscrizione biennale alla formula Completo. Oltre alla Virtual Private Network globale, include tanti altri strumenti per la sicurezza e l’anonimato online, come l’anti-malware, un password manager e il blocco del tracciamento.