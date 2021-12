Copywriting per social media: come scrivere sui social

Quella del copywriter è una di quelle professioni che, grazie all'avvento dei social network, sono diventati di importanza a dir poco fondamentale. Questo perché sempre più aziende si affidano al mondo dei social per sponsorizzare la propria attività e attirare sempre più utenti. Ma qual è effettivamente il ruolo di un copywriter? Si tratta di quelle figure professionali che si occupano di scrivere e confezionare post su Facebook, Instagram o Twitter (e qualsiasi social) in chiave commerciale, utilizzando cioè i giusti hashtag oppure frasi ad effetto che incuriosiscano l'utenza.

Può sembrare un lavoro semplice, ma dietro si cela una profonda conoscenza del mondo marketing digitale e non solo: per questo soltanto i soggetti più qualificati hanno l'opportunità di diventare copywriter. Un buon primo passo è affidarsi a figure esperte del settore, che possano guidarti con pazienza e professionalità. Come? Attraverso Domestika, la piattaforma creativa più famosa del web, che offre uno sconto del 75% per il suo interessantissimo corso di “copywriting per social network”.

Copywriting: come scrivere sui social

In 14 videolezioni (durata complessiva di 2 ore e mezza circa), l'esperto copywriter Paul Anglin ti insegnerà tutto quello che c'è da sapere per produrre testi accattivanti sui social media. Scopri come usare le parole iniziando dagli strumenti di scrittura base e impara a creare facilmente idee, svilupparle con intuizioni e offrirle al mondo con creatività. Il corso ruota infatti attorno a tre elementi essenziali: intuizione, sfida e idea, uniti fra loro da un fondamentale processo che prende il nome di brainstorming.

I corsi Domestika sono sicuri ed efficaci: ogni videolezione è ad accesso illimitato, dove, quando e come vuoi, anche attraverso la comodissima applicazione. Tutto si muove al tuo ritmo e non dovrai più vivere con lo stress delle lezioni perché potrai decidere in completa autonomia quando immergerti nello studio. Il corso di “copywriting per social network”, lo ricordiamo, è in offerta a soli 9,90 euro invece di 39,90. Oltre alle 14 lezioni avrai accesso anche a 21 risorse aggiuntive che ti aiuteranno a consolidare quanto appreso.