CorelDRAW: risparmia fino al 20% e ottieni software gratis

CorelDRAW Graphic Suite 2021 è uno dei software più utilizzati dai professionisti nel campo dell'illustrazione e del design. Una vera e propria suite digitale perfetta per l'illustrazione vettoriale, layout, fotoritocco e lavori grafici, che nulla ha da invidiare rispetto ad altri marchi blasonati. Sottoscrivendo il piano annuale potrai risparmiare fino al 20% e – in più – riceverai gratis Painter Essentials 8, un software di disegno digitale fra i più completi e intuitivi.

CorelDRAW offre diverse funzionalità. È possibile realizzare illustrazioni vettoriali oppure organizzare layout. Ma non solo: la Suite si presta particolarmente anche per il fotoritocco. Avrai a disposizione un ampio “arsenale” di strumenti e tool per trasformare i tuoi pensieri creativi in realtà. Un esempio? Tipografia, gestione dei font, colori, trasparenze e perfino progettazione web. CorelDRAW Graphic Suite 2021 è davvero versatile e si adatta alle esigenze di ogni artista.

Parliamo del programma che riceverai gratuitamente: Painter Essentials 8. Si tratta di un software intuitivo, studiato per rendere l'illustrazione semplice anche per coloro che non sono proprio ferrati nella materia. Potrai dipingere con pennelli che simulano la realtà, acrilici, oli, pastelli, gessi, acquerelli, matite e moltissimi altri strumenti. Painter Essentials 8 vanta inoltre un sistema con Intelligenza Artificiale che ti permette di dare vita a fotografie artistiche in pochissimi passi.

Sottoscrivendo un abbonamento annuale a CorelDRAW Graphic Suite 2021 – disponibile a questo link – non soltanto riceverai Painter Essentials 8 gratis, ma potrai anche risparmiare sul prezzo finale grazie allo sconto fino al 20%. CorelDRAW è compatibile sia con dispositivi Windows che macOS. Affrettati: la promozione è a tempo limitato!