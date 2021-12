CorelDRAW: 10% di sconto e Painter Essentials 8 GRATIS

Il nome di CorelDRAW è una costante negli ultimi trent'anni per chi lavora nelle grafica vettoriale. Questo software infatti è nato nell'ormai remoto 1989 e da allora ha supportato diverse generazioni di grafici, con uno strumento unico nel suo genere.

Chi lavora nel settore sa bene come avere a che fare con una piattaforma solida e appositamente ideata con decenni d'esperienza possa essere un vantaggio considerevole. Sotto questo punto di vista, CorelDRAW Graphic Suite 2021 si dimostra all'altezza della situazione, fornendo un insieme di utilità che fanno la felicità degli addetti ai lavori.

A livello pratico, questo software permette di generare illustrazioni, insegne, loghi e quant'altro. La forza di CorelDRAW suite 2021 è anche nella sua vocazione collaborativa. Risulta infatti possibile interagire con clienti e colleghi, attraverso feedback in tempo reale di uno o più revisori.

Il tutto attraverso singoli tool appositamente ideati per favorire creatività e produttività, sia in ambiente Windows che su macOS. A rendere ancora più interessante questo programma, vi è un'interessante offerta attraverso cui viene proposto.

Per un tempo limitato di tempo infatti è possibile acquistare il pacchetto con un interessante sconto del 10% (valido sul primo anno di sottoscrizione). Per ottenere la riduzione di prezzo, basta inserire il codice EXTRA10 in fase di sottoscrizione.

CorelDRAW Graphic Suite 2021 in sconto, con un ulteriore software in omaggio

Lo sconto del 10% è accompagnato anche da un interessante software offerto gratuitamente. Si tratta di Painter Essentials 8, un complemento perfetto per CorelDRAW Graphics Suite.

Attraverso questa applicazione, è possibile realizzare uno studio di arte digitale personale, attraverso la gestione della pittura fotografica basata sull'intelligenza artificiale.

La riproduzione realistica di acquerelli, matite, stencil e altri strumenti, permette di trasformare l'illustratore in un vero e proprio pittore.

Painter Essentials 8 offre un'interfaccia particolarmente agevole da utilizzare e una serie di risorse adatte per chi si sta avvicinando al mondo della pittura digitale. Calcolando il valore di questo programma, lo sconto di CorelDRAW Graphic Suite 2021 diventa sicuramente ancora più interessante.