Coriandoli, stelle filanti e sconti: crea il tuo pacchetto Domestika

Non solo San Valentino: tra qualche giorno è Carnevale, piazze e strade si riempiranno di coriandoli, stelle filanti e maschere di ogni foggia e colore. Proprio per festeggiare questa frizzante festività, Domestika ha lanciato una speciale promozione che vede in offerta tantissimi corsi principalmente orientati all’arte del fai-da-te: ricami, make-up, creazioni, ma anche design e fotografia. Crea il tuo personalissimo pacchetto scegliendo quattro tra i corsi scontati proposti nel catalogo per risparmiare ben il 58% rispetto all’acquisto di ogni singolo corso.

Senza idee? Ecco i nostri consigli

È vero: i corsi Domestika sono tantissimi e scegliere, spesso, potrebbe rivelarsi un’impresa molto più complicata del previsto. Per questo motivo abbiamo scelto per te alcuni tra i migliori corsi, legati principalmente al campo del design e della fotografia. Approfitta di questa occasione per regalarti un vero e proprio pacchetto di cultura.

Fotografia professionale per Instagram (14,99 euro) – Quello che Mina ti svelerà è molto più di una semplice guida per fare bene le foto: nel suo corso imparerai a comunicare i tuoi valori e a creare uno stile fotografico personale per il tuo progetto.

(14,99 euro) – Quello che Mina ti svelerà è molto più di una semplice guida per fare bene le foto: nel suo corso imparerai a comunicare i tuoi valori e a creare uno stile fotografico personale per il tuo progetto. Creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories (14,99 euro) – In questo corso imparerai tutti i segreti della creazione e della modifica di contenuto in modo attraente e professionale, incentrato specificamente nella fotografia e nel video, per trionfare su Instagram.

(14,99 euro) – In questo corso imparerai tutti i segreti della creazione e della modifica di contenuto in modo attraente e professionale, incentrato specificamente nella fotografia e nel video, per trionfare su Instagram. Fotografia e video professionale con il tuo cellulare (21,99 euro) – In questo corso, Nay Jiménez condividerà con te tutte le sue tecniche per scattare senza paura e trasformare lo smartphone in un piccolo generatore di idee.

(21,99 euro) – In questo corso, Nay Jiménez condividerà con te tutte le sue tecniche per scattare senza paura e trasformare lo smartphone in un piccolo generatore di idee. Adobe Photoshop per fotografi (14,99 euro) – Impara da zero a utilizzare il software di riferimento, ideale per post-produrre le tue fotografie e dare loro l’estetica che desideri così tanto.

(14,99 euro) – Impara da zero a utilizzare il software di riferimento, ideale per post-produrre le tue fotografie e dare loro l’estetica che desideri così tanto. Introduzione ad Adobe Photoshop Lightroom Classic (14,99 euro) – In questo Domestika Basics scoprirai e padroneggerai il software da comodino per lo sviluppo di foto digitali, senza la necessità di una conoscenza preliminare.

(14,99 euro) – In questo Domestika Basics scoprirai e padroneggerai il software da comodino per lo sviluppo di foto digitali, senza la necessità di una conoscenza preliminare. Introduzione ad Adobe Illustrator per il fashion design (14,99 euro) – In questo Domestika Basics formato da 5 corsi, Mila Moura ti insegnerà a usare Adobe Illustrator dalle basi, oltre a illustrarti alcuni concetti essenziali di progettazione di moda.

(14,99 euro) – In questo Domestika Basics formato da 5 corsi, Mila Moura ti insegnerà a usare Adobe Illustrator dalle basi, oltre a illustrarti alcuni concetti essenziali di progettazione di moda. Fotografia per principianti: scopri la tua macchina fotografica digitale (21,99 euro) – Con la sua esperienza più che decennale nella realizzazione di reportage fotografici su diritti umani, eventi internazionali e identità culturale, Giulia Candussi ti presenterà ogni dettaglio della macchina fotografica e ti insegnerà a catturare immagini di livello professionale.

(21,99 euro) – Con la sua esperienza più che decennale nella realizzazione di reportage fotografici su diritti umani, eventi internazionali e identità culturale, Giulia Candussi ti presenterà ogni dettaglio della macchina fotografica e ti insegnerà a catturare immagini di livello professionale. Direzione di cortometraggi d’autore (14,99 euro) – In questo corso, Jiajie Yu Yan ti insegnerà il processo che segue un regista concettuale per realizzare i propri progetti, dalla nascita dell’idea alle riprese e alla post-produzione.

Ecco cosa troverai in ogni corso Domestika

I corsi di Domestika offrono l’accesso a videolezioni online e on-demand, che possono essere seguite a qualsiasi ora e riguardate più volte, permettendo così di integrare l’apprendimento all’interno della propria routine quotidiana.

La qualità dei corsi Domestika è garantita dalla preparazione e professionalità degli insegnanti, la maggior parte dei quali ha maturato anni di esperienza nel settore. Oltre alle videolezioni, sono disponibili risorse supplementari come testi esplicativi, esercitazioni pratiche e l’accesso alla community dedicata.

Il prezzo è altrettanto vantaggioso, e il pacchetto di quattro corsi può essere un regalo perfetto per se stessi o per le persone care: a questo link puoi visualizzare e scegliere tra centinaia di corsi presenti nel vastissimo catalogo Domestika. Una volta individuati quelli che fanno al caso tuo, crea il tuo pacchetto e risparmia subito il 58% rispetto all’acquisto di ogni corso singolarmente.

